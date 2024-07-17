Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

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Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Об этом информирует Bloomberg.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москва удерживает 6465 украинских военнопленных. В украинском плену находятся 1348 граждан РФ.
Сообщается, что каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ. Последний обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной в конце июня.
Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещенная в России террористическая организация
Сообщается, что каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ. Последний обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной в конце июня.
Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова