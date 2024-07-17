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Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

Bloomberg: Москва и Киев готовят обмен 180 пленных 17 июля
17 июля 2024, 09:18
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Об этом информирует Bloomberg.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москва удерживает 6465 украинских военнопленных. В украинском плену находятся 1348 граждан РФ.

Сообщается, что каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ. Последний обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной в конце июня.



Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, куда перевели служить мужа «королевы марафонов» Блиновской
Mash: Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР
17 июля 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что он возит боекомплекты на передовую, ежедневно рискуя попасть под удар украинского беспилотника или артобстрел. Ранее Алексей покинул позиции под городом Красногоровка. Там муж блогерши служил в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Туда Алексей перешёл из 95-го стрелкового полка. Отмечается, что такие быстрые «перемещения» обусловлены статусом «доброволец». Официально это заняло больше бы времени.

Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.

Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Освобождение Новосёловки и штурм Лозоватского, боевики «Азова»* в Харькове: последние новости СВО
ВС РФ заняли почти всю Новосёловку Первую и штурмуют Лозоватское
17 июля 2024, 08:47

Фото: iStock/shock

Над Харьковом заметили британский учебный самолёт, а затем туда были переброшены боевики «Азова»*. ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ, при этом 17 июля Россия и Украина могут произвести обмен военнопленными.
О самых актуальных новостях на 17 июля 2024, связанных с проведением специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».

США разрешили Зеленскому бить по территории РФ


Американское правительство выдало Владимиру Зеленскому «карт-бланш» на нанесение ударов по территории РФ западным оружием, об этом в интервью ТАСС сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, в Штатах всё ещё рассчитывают «отсидеться за океаном». Они серьёзно недооценивают Россию как противника и до сих пор не осознают, какие последствия могут настигнуть США и весь мир в целом.

Полищук также подчеркнул, что и атака на Севастополь 23 июня была совершена руками американского правительства, поскольку Киеву не может самостоятельно запускать ракеты ATACMS. Напомним, в тот день погибли четверо гражданских, более 150 человек получили ранения.

Награда за сбитый F-16 составит 15 млн рублей


Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат награду в 15 миллионов рублей.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — написал исполнительный директор компании «ФОРЭС» Илья Потанин в своём Telegram-канале.

Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, первые американские истребители будут переданы ВСУ уже этим летом. Точное число боевых самолётов, которые получит Киев, не уточняется.

ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ


Бойцы российской группировки «Север» захватили украинские позиции и взяли в плен боевиков ВСУ. По информации Минобороны, Вооружённых силы РФ использовали беспилотники, чтобы обнаружить скопление ВСУ на их позициях.

Благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха ВС РФ удалось уничтожить сразу три опорных пункта противника, уточнили в ведомстве. При этом направление, на котором произошёл захват пленных и позиций, не раскрывается.

Над Харьковом заметили британский самолёт


В 18:26 16 июля над территорией Харьковской области был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Британское судно пролетало над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области.

При этом воздушное пространство над территорией Украины закрыто с начала специальной военной операции.

ВС РФ завершают освобождение Новосёловки 1-й


Российские силы завершают разгром посёлка Новосёловка Первая на Авдеевско-Покровском направлении, об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В настоящий момент ВС РФ занимают западную часть населённого пункта, закрепляются в подвальных помещениях и продолжают захватывать в плен боевиков ВСУ. Эту информацию подтверждают и украинские Telegram-каналы.

ВС РФ заняли большую часть Лозоватского


Также на Авдеевско-Покровском направлении ВС РФ удалось прорваться в поселение Лозоватовское, заняв большую его часть. Масштабное продвижение ВС РФ признал и работающий на ГУР ресурс DS, на своей карте закрасив в красный цвет большую часть посёлка.

В Харьков перебросили боевиков «Азова»*


Киевский режим перебросил в Харьков боевиков «Азова»* и колонну техники иностранных наёмников. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости, минувшей ночью в Харьков были переброшены личный состав, автомобили с боекомплектами, РСЗО «Град» и автомобили, на которых нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов»*.

Россия и Украина обменяются 180 пленными


17 июля Россия и Украина планируют произвести обмен 180 военнопленными, сообщает Bloomberg. Шестой с начала 2024 года обмен будет произведён при посредничестве ОАЭ. Каждая из сторон освободит по 90 пленных. Официально информацию агентства ещё никто не подтвердил.

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*Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ
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Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове
Марочко: в Харькове замечена колонна техники наемников и боевиков «Азова»*
17 июля 2024, 07:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харькове была замечена колонна техники наемников и боевиков «Азова»*. Об этом информирует РИА Новости.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

«В ночное время суток в городе Харьков отмечено движение колонны военной техники — автомобилей с БК и личным составом, РСЗО «Град». В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов»*», — рассказал он.

Помимо этого, Марочко отметил, что в колонне техники были выявлены самоходные артиллерийские установки западного образца.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной

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#сво
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#Харьков
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
МО РФ: три БПЛА сбиты за ночь над Белгородской и Воронежской областями
17 июля 2024, 07:35

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 3 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Воронежской областью, один — над Белгородской областью. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты России.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#лнр
#вс рф
#минобороны
#путин
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Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине
Сийярто: второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году
17 июля 2024, 07:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году. Об этом информирует РИА Новости.
«Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили», — рассказал он.

По его словам, если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным. Помимо этого, он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии России.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#военные
#план
#саммит
#конференция
#днр
#лнр
#вс рф
#путин
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Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ
17 июля 2024, 07:14

Фото: istock/zim286

Штурмовые подразделения группировки «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, взяв в плен украинских боевиков. Об этом сообщило МО РФ.
«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, украинские военные предприняли попытку атаковать позиции российских войск, но «встретили ожесточенный отпор». Разведчики ВС РФ смогли раскрыть передвижение живой силы и техники ВСУ. На опубликованном видео видно, как украинские боевики сдаются в плен. С воздуха было уничтожено сразу несколько крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#вс рф
#минобороны
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Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной
В небе над Украиной заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС
17 июля 2024, 06:40

Фото: istock / aapsky

Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС был замечен в небе над Украиной, в частности у Харькова. Об этом свидетельствует информация сервиса Flightradar.
Согласно данным сервиса, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины. Воздушное судно пролетело над несколькими областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской. Также самолет заметили над подконтрольными украинским войскам частям ДНР и Запорожской области.

Около 1.32 мск самолет пропал с карты вблизи села Чабановка в Закарпатской области Украины.

Напомним, воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация.

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#спецоперация
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Стало известно, сколько HIMARS уничтожила российская армия с начала СВО
«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили от 55 до 65 установок HIMARS в зоне СВО
17 июля 2024, 00:06

Фото: istock / Andrii Dodonov

Вооруженные сил РФ уничтожили с начала специальной военной спецоперации около 60 установок РСЗО HIMARS американского производства, сообщает «Военная хроника».
Отметим, что ВСУ тщательно скрывает потери данного вооружение, за счёт чего регулярно ведутся споры вокруг того, сколько именно этих комплексов уничтожили бойцы российских сил и когда. Согласно открытым сведениям, за все время конфликта Украине было передано как минимум 55-57 систем всех типов: колесные и гусеничные варианты.

До января 2024 года западные информагентства утверждали, что российской армии не удалось уничтожить ни одну из установок, но еще в начале декабря 2022 года войска России уничтожили сразу 5 установок в ходе удара по складу ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области.

Суммарно, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам, с геопривязкой удалось установить 56 эпизодов поражения M142/M270, во время которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.

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#минобороны рф
#вооружение
#всу
#рзсо
#вс рф
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Российская самоходка выдержала прямое попадание HIMARS в зоне СВО — фото
Ростех: новейшая САО «Мальва» выдержала попадание из HIMARS
16 июля 2024, 19:43

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Новейшая самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает производитель орудия Ростех в своем Телеграм-канале.


Из материалов, опубликованных российской компанией, видны разбросанные части ракеты, выпущенной из американской системы залпового огня HIMARS. Сама установка «Мальва» стоит невредимой, у нее только пробиты колеса и осколками задет корпус.
«САО предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — напомнил Ростех.

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