СМИ: Война в Израиле подрывает надежды Украины на мирный саммит

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Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС нарушил планы Украины по организации международного «саммита мира», в котором должны были принять участие страны, нейтрально относящиеся к украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на западных дипломатов.
«Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», — сказано в материале издания.В публикации добавили, что Киев хотел провести саммит, чтобы убедить страны Глобального Юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.
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