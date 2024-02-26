Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка

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Украинские беспилотники совершили атаку на белгородское село Колотиловка, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет», — прокомментировал случившееся Гладков.
При этом, глава Белгородской области заявил, что после атаки Вооружённых сил Украины оказались повреждены гражданские объекты. Из окон частного жилого дома выбиты стёкла, повреждена кровля. Помимо этого, повреждён некий «инфраструктурный объект связи».
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Евгения Парфентьева