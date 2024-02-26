Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка

«Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что без поддержки союзников ВСУ не смогут отстаивать свои позиции на линии боевого соприкосновения, так как армия России превосходит украинскую по численности.Также автор материала подчеркнул, что на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.