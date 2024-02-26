В сеть попало видео с горящим танком Abrams на Авдеевском направлении

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Российские силы уничтожили американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении, видео с горящей техникой публикует российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Горит Абрамс, хорошо горит», — подписал опубликованный видеоролик Соловьёв.
Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля. В этот же день главком ВСУ Александр Сырский официально объявил об отходе ВСУ из города, однако, по заявлениям Минобороны РФ, украинцы начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода приказа Сырского.
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Евгения Парфентьева