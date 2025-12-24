24 декабря 2025, 16:37

Депутат Толмачёв назвал песню «Это Путин виноват» сатирой на риторику ЕС

Фото: Istock/SnowMannn

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что сатирическая песня «Это Путин виноват» с юмором обыгрывает пропаганду Европейского союза. По его мнению, эта композиция высмеивает европейских политиков, которые склонны обвинять Россию в собственных неудачах.





В беседе с «NEWS.ru» Толмачёв привёл примеры таких обвинений. В них часто фигурируют российское влияние, экономические проблемы, внутриполитические трудности и даже поведение диких животных.

«У финнов волки охотятся на оленей — ну разумеется, это же русские волки со специальной подготовкой пытаются сорвать перемещения Йоулупукки или Санта-Клауса», — иронично отметил депутат.