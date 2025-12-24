«Волки со спецподготовкой»: В Госдуме отреагировали на песню «Это Путин виноват»
Депутат Толмачёв назвал песню «Это Путин виноват» сатирой на риторику ЕС
Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что сатирическая песня «Это Путин виноват» с юмором обыгрывает пропаганду Европейского союза. По его мнению, эта композиция высмеивает европейских политиков, которые склонны обвинять Россию в собственных неудачах.
В беседе с «NEWS.ru» Толмачёв привёл примеры таких обвинений. В них часто фигурируют российское влияние, экономические проблемы, внутриполитические трудности и даже поведение диких животных.
«У финнов волки охотятся на оленей — ну разумеется, это же русские волки со специальной подготовкой пытаются сорвать перемещения Йоулупукки или Санта-Клауса», — иронично отметил депутат.По его словам, многие европейские лидеры вновь оказались в сложном положении. Парламентарий считает, что эта ситуация сохранится, пока страны ЕС будут стремиться ухудшить отношения с Россией. Толмачёв предположил, что в будущем Евросоюз сможет извлечь уроки из подобных ситуаций, но сейчас таких признаков он не видит.