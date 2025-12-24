Зеленский представил план урегулирования конфликта на Украине из 20 пунктов
Владимир Зеленский озвучил мирный план, состоящий из 20 пунктов, направленных на прекращение конфликта на Украине и последующее урегулирование. Об этом сообщают украинские СМИ.
Документ затрагивает вопросы безопасности, территорий, экономики и политического устройства. По словам Зеленского, предложения должны стать основой для переговоров при участии международных партнеров.
План предусматривает подтверждение суверенитета Украины и соглашение о ненападении с Россией с мониторингом на линии соприкосновения. В нем говорится о гарантиях безопасности со стороны США, НАТО и европейских стран, а также о сохранении численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время. Украина подтверждает безъядерный статус и рассчитывает на членство в ЕС с закрепленной датой вступления.
Отдельные пункты касаются экономики и восстановления. Предлагается создать несколько фондов с целью привлечения до 800 миллиардов долларов инвестиций, ускорить соглашение о свободной торговле с США и обеспечить свободное использование Днепра и Черного моря. Также затронут вопрос Запорожской АЭС и проведение обмена пленными по формуле «всех на всех».
Самым сложным назван территориальный вопрос. Рассматриваются варианты отвода войск и создание свободной экономической зоны. После согласования документа должно вступить в силу полное прекращение огня, а выполнение соглашения будет международно контролироваться по пятой статье НАТО.
Читайте также: