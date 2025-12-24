Зеленский представил план урегулирования конфликта на Украине из 20 пунктов

24 декабря 2025, 11:38

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский озвучил мирный план, состоящий из 20 пунктов, направленных на прекращение конфликта на Украине и последующее урегулирование. Об этом сообщают украинские СМИ.