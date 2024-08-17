Володин: Для развития экономики необходима подготовка профессиональные кадры

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Для развития национальной экономики необходима профессиональная подготовка рабочих кадров. Чтобы решить эту задачу, необходимо повысить качество среднего профессионального образования.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он написал об определённом упадке, в котором находятся средние специальные учебные заведения. Многие из них просто закрылись, в других с 90-х годов не обновлялась материальная база, учебные программы несовершенны и не отвечают требованиям времени. Помещения образовательных учреждений сдаются в аренду.
В сентябре в рамках решения вопроса о повышении качества профессионального образования начнутся обсуждения проблем в Госдуме с привлечением представителей правительства РФ и регионов. На этих встречах будут выработаны принципы, стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров, сообщил спикер нижней палаты российского парламента.
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