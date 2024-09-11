Фото: сайт Кремля
Выпрашивая у США, Германии, Франции дальнобойное вооружение и обсуждая с ними нанесение ударов по территории России, украинский президент Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента написал, что всё это приведёт только к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие для защиты своих граждан.
Но Зеленский об этом не думает, продолжил Володин. Ему наплевать на безопасность украинцев, ведь родителей он давно вывез в Израиль, а семья его живёт в Лондоне. Главу киевского режима интересует только сохранение власти любой ценой. Но вряд ли у него это получится, считает парламентарий. Со сменой власти в США и странах Европы Зеленский, которого председатель Госдумы назвал «просроченным американским обмылком», окажется токсичным и никому не нужным.
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Александр Бойцов