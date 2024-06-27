Володин обвинил Бастрыкина в оскорблении народа фразой о «государственной дуре»

Фото: РИА Новости/ Екатерина Штукина
Фразой о «государственной дуре» в адрес Госдумы глава СК Александр Бастрыкин оскорбил народ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал депутат.
Ранее Бастрыкин в рамках сессии Петербургского международного юридического форума сделал следующее заявление.
«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — произнес глава Следственного комитета, а затем извинился.
Обсуждались вопросы миграционной политики. Бастрыкин считает, что в отношении мигрантов нужны соответствующие законы в связи с напряженностью и тревожностью ситуации, которые могут принять парламентарии.
Также глава СК раскритиковал прокуратуру, отменявшую, со слов Бастрыкина, возбуждение Следкомом уголовных дел по преступлениям, связанным с мигрантами. Из-за этого ведомства конфликтуют.
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