Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области

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Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в Дергачах Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, первые секунды после удара было видно высокое пламя. Склад находился ближе к окраине города. Он отметил, что после этого были слышны сирены скорой помощи.
Второй удар российские военные нанесли по пункту временной дислокации, который Вооруженные силы Украины устроили в частном доме в селе Малое Веселое. Во дворе дома стояли 2 пикапа, которые были оборудованы под запуск беспилотников, рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подпольщик сообщал, что российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. По его словам, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов», — рассказал Лебедев.
Второй удар российские военные нанесли по пункту временной дислокации, который Вооруженные силы Украины устроили в частном доме в селе Малое Веселое. Во дворе дома стояли 2 пикапа, которые были оборудованы под запуск беспилотников, рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подпольщик сообщал, что российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. По его словам, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова