В Подмосковье у поезда оторвался вагон — фото

Фото: istockphoto/Inna Polekhina
В Подмосковье у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово» оторвался вагон. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».
На опубликованных фотографиях видно, что порвался герметичный резиновый уплотнитель, который соединяет тамбуры вагонов. О пострадавших не сообщается. Иной информации не приводится.
Ранее сообщалось, что 26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела трех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова