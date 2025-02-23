Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Володин: испытания показали, что есть те, кто испугался за себя и бросил Россию

Володин: испытания показали, что есть те, кто испугался за себя и бросил Россию

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

День защитника Отечества является особенным днем для России, и отмечать его могут те, кто остался в стране в трудный момент. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин поздравил с праздником всех, кто исполняет воинский долг в ходе СВО. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня изменился подход к празднованию 23 февраля. Ранее в этот день поздравляли всех мужчин, но время позволило переосмыслить это, отметил он.

Володин добавил, что вызовы, которые проходила РФ, продемонстрировали, что есть те, кто испугался за себя и бросил страну в трудный момент. Сегодняшний праздник не для них, заключил политик. ​

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выделив роль участников СВО

Медведев заявил, что враг России будет уничтожен

Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-30 интересных идей для подарка на День защитника Отечества
#праздник
#23 февраля
#сво
#путин
#рф
#день защитника отечества
#володин
Российский командир дивизиона отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ
ТАСС: командир «Панцирь-С» спас комиссию МАГАТЭ от Storm Shadow и HIMARS
23 февраля 2025, 09:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса системы «Панцирь-С» спас специалистов комиссии МАГАТЭ от удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
Военному по имени Анатолий удалось защитить специалистов МАГАТЭ, которые находись на объекте, попавшем под обстрел украинских боевиков. Противник применил системы реактивного залпового огня западного производства HIMARS и Storm Shadow.

Уточняется, что под командованием бойца ВС РФ все атаки удалось отразить. За профессионализм военнослужащего удостоили Ордена Мужества.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Медведев заявил, что враг России будет уничтожен

Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА

«Полз 10 часов, думая о дочери»: раненый боец РФ выбрался из-под обстрела дронов ВСУ ради больной дочки
#бпла
#лидер
#сво
#всу
#вс рф
#обстрел
#магатэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Медведев: враг России будет уничтожен, правда восторжествует
23 февраля 2025, 09:02

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества написал, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует.
По его словам, время показало, что решение РФ о начале СВО на Украине было единственно верным и возможным. Медведев подчеркнул, что итог войны с неонацизмом уже близок.

Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заключил российский политик.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выделив роль участников СВО

Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО

Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины
#война
#операции
#сво
#путин
#дмитрий медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине предрекли массовое бегство населения после окончания СВО
Telegraf: после окончания СВО Украину ждут две волны эмиграции
23 февраля 2025, 08:37

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

После окончания спецоперации жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщают украинские СМИ.
Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий. Предполагается, что в страну вернутся 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин покинет пределы Украины.

Вторая волна миграции наступит, если Украина вступит в Евросоюз. От 1 до 2 млн украинцев покинут страну из-за лучших условий жизни в других государствах объединения.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА

Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины

«Не $500 млрд, а $90 млрд»: Украина выступила против одного требования США
#украина
#человек
#польша
#ес
#евросоюз
#спецоперация
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА
23 февраля 2025, 07:35

Фото: iStock/Dragon Claws

Российские средства ПВО ликвидировали за ночь 20 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что пять беспилотников уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два дрона — над территориями Тульской и Воронежской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР

МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников

Бойцы ВСУ массово заражаются ВИЧ и гепатитом С из-за полевых переливаний крови
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#беспилотник
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины
Маск: Зеленского уволили с его должности президента Украины
23 февраля 2025, 07:16

Владимир Зеленский

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский был уволен с должности президента Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — отметил миллиардер.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.

Читайте также:

«Не $500 млрд, а $90 млрд»: Украина выступила против одного требования США

«Не представляю, что он будет делать»: лидер Pink Floyd оценил положение Зеленского

США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
#рейтинг
#сша
#украина
#бизнесмен
#лидер
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате