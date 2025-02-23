Володин: испытания показали, что есть те, кто испугался за себя и бросил Россию

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
День защитника Отечества является особенным днем для России, и отмечать его могут те, кто остался в стране в трудный момент. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин поздравил с праздником всех, кто исполняет воинский долг в ходе СВО. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня изменился подход к празднованию 23 февраля. Ранее в этот день поздравляли всех мужчин, но время позволило переосмыслить это, отметил он.
Володин добавил, что вызовы, которые проходила РФ, продемонстрировали, что есть те, кто испугался за себя и бросил страну в трудный момент. Сегодняшний праздник не для них, заключил политик.
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Володин добавил, что вызовы, которые проходила РФ, продемонстрировали, что есть те, кто испугался за себя и бросил страну в трудный момент. Сегодняшний праздник не для них, заключил политик.
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Екатерина Коршунова