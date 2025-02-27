Володин назвал законы, которые начнут действовать в марте

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Законы, которые начнут действовать в марте, перечислил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности», — написал он в Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что деньги будут доступны только при отмене статуса иноагента.
Помимо этого, с 1 марта в стране запрещена продажа детям энергетиков и других тонизирующих напитков. Также будут установлены ограничения по местам и времени продажи указанной продукции.
Еще один закон запретит продавать малолетним потенциально опасные газосодержащие товары. В частности, баллончики для заправки зажигалок.
«У граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов», — добавил Володин.
Также сотрудники ссузов и вузов будут работать с документацией по конкретному списку, что избавит их от исполнения лишних не относящихся к закону об образовании обязанностей.
В договорах о комплексном развитии территории будут указаны объекты, относящиеся к социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуре. В его решение будут входить расчетные показатели по минимально допустимому уровню обеспеченности такого рода объектами.
В рекламе займов и кредитов укажут все условия, влияющие на их стоимость, или дадут ссылку с такими данными, а также предупредят о рисках.
Индивидуальные жилые дома разрешат строить по строительным подрядам, используя счета эксроу. Будет разрешено пользоваться маткапиталом.
Будет расширен перечень субъектов, обеспечивающих подготовку к отопительному сезону. Организации будут заниматься согласованием плана работ по ликвидации аварийных ситуаций.
Кроме того, введут критерии оценки надежного теплоснабжения потребителя. Резервные системы теплоснабжения будут обязательными.
Ранее стало известно, о чем напомнили россиянам.
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Никита Кротов