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Володин назвал законы, которые начнут действовать в марте

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законы, которые начнут действовать в марте, перечислил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности», — написал он в Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что деньги будут доступны только при отмене статуса иноагента.

Помимо этого, с 1 марта в стране запрещена продажа детям энергетиков и других тонизирующих напитков. Также будут установлены ограничения по местам и времени продажи указанной продукции.

Еще один закон запретит продавать малолетним потенциально опасные газосодержащие товары. В частности, баллончики для заправки зажигалок.

«У граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов», — добавил Володин.

Также сотрудники ссузов и вузов будут работать с документацией по конкретному списку, что избавит их от исполнения лишних не относящихся к закону об образовании обязанностей.

В договорах о комплексном развитии территории будут указаны объекты, относящиеся к социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуре. В его решение будут входить расчетные показатели по минимально допустимому уровню обеспеченности такого рода объектами.

В рекламе займов и кредитов укажут все условия, влияющие на их стоимость, или дадут ссылку с такими данными, а также предупредят о рисках.

Индивидуальные жилые дома разрешат строить по строительным подрядам, используя счета эксроу. Будет разрешено пользоваться маткапиталом.

Будет расширен перечень субъектов, обеспечивающих подготовку к отопительному сезону. Организации будут заниматься согласованием плана работ по ликвидации аварийных ситуаций.

Кроме того, введут критерии оценки надежного теплоснабжения потребителя. Резервные системы теплоснабжения будут обязательными.

Ранее стало известно, о чем напомнили россиянам.

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#мир
#россия
#закон
#вячеслав володин
#госдума
#новости
WhatsApp* оштрафовали на 17 миллионов рублей в Москве
WhatsApp* оштрафовали на 17 млн руб за отказ локализовать информацию граждан
27 февраля 2025, 11:51

Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в 17 миллионов рублей за повторный отказ в локализации персональной информации россиян получил мессенджер WhatsApp*. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд Таганского района столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей», — добавили в суде.
Указанной статьей предусмотрен штраф для юрлиц на сумму до 18 миллионов рублей. WhatsApp* — собственность американской компании Meta*, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской.

Ранее сообщалось, за какую рекламу оштрафовали москвича.

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*Запрещенная в России организация, деятельность которой признана экстремистской
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#новости
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Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 Марта
Роструд напомнил о переносе выходного дня в честь 8 марта на 13 июня
27 февраля 2025, 09:26

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Выходной в Международный женский день в текущем году перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России. Об этом сообщили в Роструде, передает ТАСС.
Данный праздник в этом году выпадает на субботу. Обычно, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако в этот раз, согласно постановлению правительства, выходной день переносится на пятницу, 13 июня 2025 года.

По данным ведомства, 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.

Напомним, ближайшая сокращенная неделя ожидается на майские праздники.

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#рабочий
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Al Jazeera: ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников
27 февраля 2025, 06:30

Фото: iStock/chameleonseye

Палестинское движение ХАМАС вместе с союзниками передало тела четырех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщил телеканал Al Jazeera.
Вскоре после этого первый автобус с освобожденными палестинскими заключенными из израильских тюрем прибыл на Западный берег реки Иордан, о чем рассказал египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» в прямой трансляции.

По данным источников Al Jazeera, передача останков прошла в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа без лишней огласки и присутствия журналистов, а машины МККК уже едут к пункту «Керем-Шалом» на границе с Израилем.

Официально имена погибших будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.

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Юрист напомнил о правилах прохождения техосмотра на 2025 год
Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев в 2025 несет добровольный характер
27 февраля 2025, 03:35

Фото: iStock/ByoungJoo

Для автовладельцев, использующих машины в личных целях, технический осмотр остается добровольным. Диагностическая карта может потребоваться только при постановке на учет транспортного средства старше четырех лет или при смене владельца. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.
Как пояснил эксперт, с августа 2021 года вступила в силу новая редакция закона «О техническом осмотре транспортных средств», отменяющая обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не задействованных в коммерческих перевозках. Ранее без диагностической карты было невозможно оформить полис ОСАГО.

«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский.
Для таксистов и коммерческого транспорта обязательный техосмотр по-прежнему действует.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте.

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#машины
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Россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте
Декан Виноградов: часть пенсионеров в марте получит пенсию меньшего размера
27 февраля 2025, 03:27

Фото: iStock/Inside Creative House

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале, из-за особенностей индексации пенсий, проведенной в начале года. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он пояснил, что в январе пенсии большинства людей выросли на 7,3%, что соответствовало прогнозу инфляции, но реальная инфляция оказалась выше — 9,5%. В феврале выплаты пересчитали до этого уровня, а также добавили 2,2% за январь, которые не были выплачены раньше.

В марте такой доплаты уже не будет, поэтому сумма на руки станет меньше.

При этом отдельные группы пенсионеров ждут повышения: например, военные пенсии увеличатся на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от выслуги лет, звания, должности и других условий, добавил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей.

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