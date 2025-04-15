Володин предложил отдать главу европейской дипломатии Каллас под трибунал

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что главу европейской дипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под Международный трибунал ООН. Так спикер нижней палаты отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Эстонии по поводу 9 Мая.
Напомним, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности потребовала от кандидатов в члены Евросоюза не посещать Парад на Красной площади в Москве, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Он считает, что после таких слов главу Евродипломатии следует немедленно отстранить от занимаемой должности и передать её дело в Международный трибунал ООН.
В заключение Вячеслав Володин выразил уверенность, что уже совсем скоро придёт время, когда Каллас и ей подобные ответят за свои слова и действия, оскверняющие память героев, которые спасли мир.
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«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма», — написал Володин в своём телеграм-канале.
Он считает, что после таких слов главу Евродипломатии следует немедленно отстранить от занимаемой должности и передать её дело в Международный трибунал ООН.
«Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём», — подчеркнул парламентарий.
В заключение Вячеслав Володин выразил уверенность, что уже совсем скоро придёт время, когда Каллас и ей подобные ответят за свои слова и действия, оскверняющие память героев, которые спасли мир.
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Александр Бойцов