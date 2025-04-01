Каллас призвала Москву проявить добрую волю в конфликте на Украине

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Россия должна проявить добрую волю для прекращения огня на Украине. Так считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ее слова приводит телеканал N-tv.
«США проводят челночную дипломатию. Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю», — заявила Каллас.
Она также призвала Вашингтон оказать большее давление на Россию для прекращения конфликта на Украине.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. На сегодняшний день он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.
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Элина Позднякова