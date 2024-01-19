Володин: ГД рассмотрит обращение к парламенту после гибели французских наёмников

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Государственная дума рассмотрит обращение к парламенту Франции после гибели французских наёмников в зоне проведения специальной военной операции, с таким заявлением выступил председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением Вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции», — написал Володин.
По его словам, соответствующее обращение во французский парламент рассмотрят на ближайшем планерном заседании Государственной думы.
Тем временем, во французском министерстве иностранных дел заявили, что их граждане не воюют на Украине, а новости про погибших наёмников — это манипуляции со стороны России.
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