Володин предположил, что покушение на Трампа может быть связано с ЛГБТ*

Фото: сайт Госдумы РФ
Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть связано с ЛГБТ*. Такое предположение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
В публикации отмечено, что речь идет о серьезном расколе внутри американского общества. Так, Белый дом, по словам Володина, сталкивал своих граждан по различным принципам и убеждениям: расовым, религиозным, политическим.
Володин резюмировал, что противостояние среди политиков, бизнесменов и простых людей в США «достигло небывалых масштабов».
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании, 13 июля во время его речи перед избирателями.
*Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и запрещена в РФ
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«Насаждал консервативной части населения пропаганду ЛГБТ, навязывал однополые браки, разрушал традиционные ценности. Разжигал ненависть и рознь», — говорится в публикации.
Володин резюмировал, что противостояние среди политиков, бизнесменов и простых людей в США «достигло небывалых масштабов».
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании, 13 июля во время его речи перед избирателями.
*Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и запрещена в РФ
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Никита Кротов