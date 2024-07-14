Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Кремле раскрыли планы Путина по звонку Трампу

В Кремле раскрыли планы Путина по звонку Трампу

Песков: президент Путин не планирует звонить Трампу
14 июля 2024, 13:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не планирует звонить кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявлял, что итоги натовского саммита в США являются угрожающими для России, поскольку альянс прямо позиционирует себя врагом для российской стороны.



Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, во время предвыборной речи политика раздалась стрельба, после чего тот взялся за ухо. Личность стрелка установили и ликвидировали американские спецслужбы.

Читайте также:

Маск оценил покушение на Трампа

Си Цзиньпин посочувствовал пострадавшему при покушении Трампу

В сети появилось первое видео с Трампом после покушения
#мир
#россия
#сша
#покушение
#дональд трамп
#кремль
#владимир путин
#дмитрий песков
#новости
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Офицер Дэвис: покушение на Трампа ознаменовало начало опасного периода
14 июля 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис написал в социальной сети Х, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами.
Бывший офицер призвал общество стремиться к миру и уменьшить политическую ненависть. По его словам, если Штаты продолжат идти по этому пути и демонизировать неугодных людей, то это приведет к тяжелым и непоправимым последствиям.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

Читайте также:

Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа выполнен «как под копирку»

Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании

В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
#политика
#покушение
#сша
#стрельба
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск оценил покушение на Трампа
Бизнесмен Илон Маск призвал главу Секретной службы США подать в отставку
14 июля 2024, 12:35

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Уйти в отставку главу Секретной службы США призвал американский бизнесмен Илон Маск, о чем написал в социальных сетях. Так предприниматель оценил покушение на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга — прим. ред.) должны уйти в отставку», — сказано в публикации.

Во время предвыборной речи Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой кандидат в президенты схватился за окровавленное ухо. Полиция и охранники тут же прикрыли политика.

В китайском МИДе Трампу передали сочувствие от председателя КНР Си Цзиньпина. Действующий президент США Джо Байден, по его словам, молится за Трампа. Ведется расследование инцидента.

Читайте также:

В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

В сети появилось первое видео с Трампом после покушения

В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
#мир
#сша
#дональд трамп
#покушение
#новости
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Си Цзиньпин посочувствовал пострадавшему при покушении Трампу
14 июля 2024, 11:52

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Глава КНР Си Цзиньпин посочувствовал бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу после покушения на последнего во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Слова китайского лидера передали из МИДа. Отмечается, что Пекин обеспокоен покушением на американского политика.
«Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Покушение на Трампа случилось в минувшую субботу, 13 июля, когда во время его речи перед избирателями прозвучал выстрел, и Трамп взялся за правое ухо. Охранники и полицейские немедленно прикрыли экс-президента США, уведя его с трибуны.

Позже выяснилось, что стрелял некий 20-летний Томас Мэтью Крукс, уже ликвидированный американскими спецслужбами. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает, идет расследование. Известно, что в результате инцидента один человек погиб, двое серьезно ранены.

Читайте также:

В сети появилось первое видео с Трампом после покушения

Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Началось кровотечение: При покушении на Трампа пострадал племянник его экс-врача
#мир
#сша
#китай
#дональд трамп
#покушение
#си цзиньпин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны КНР прокомментировало совместное с РФ патрулирование ВМС
Минобороны КНР: совместный с РФ патруль не направлен против третьих сторон
14 июля 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Igor Ilnitckii

Совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон. Такое заявление сделали в Минобороны КНР. Там подчеркнули, что некоторое время назад ВМС РФ и КНР вместе патрулировали воды на севере и западе Тихого океана.
«Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что китайская сторона готова дать симметричный ответ на санкции, которые ввела американская администрация. Речь шла об ограничениях по выдаче виз некоторым чиновникам КНР. В МИД страны отмечали, что действия со стороны США — это серьезное нарушение международного права.

Читайте также:

Китай ввёл санкции против ряда фирм из США из-за продажи оружия Тайваню

МИД КНР обвинил Джо Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

Китай отреагировал на упоминание себя в документе НАТО
#мир
#россия
#китай
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над городом подозреваемого в покушении на Трампа закрыли небо
14 июля 2024, 11:47

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Небо над родным городом стрелка, которого подозревают в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, закрыли в целях безопасности, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Речь идёт о городе Бетел-Парк штата Пенсильвания.

Напомним, 3 июля Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлер, когда в него произвёл выстрел снайпер, находившийся на крыше. Президента задело не сильно — он вовремя повернул голову и пуля угодила в его ухо, а вот один из сторонников Трампа, стоявший за его спиной, погиб.

Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Правоохранители заявили, что им удалось установить личность стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Его точные мотивы пока не установлены.

Читайте также:

Опубликовано видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения

Началось кровотечение: При покушении на Трампа пострадал племянник его экс-врача

Такому насилию нет оправдания: Зеленский высказался о покушении на Трампа
#дональд трамп
#выстрел
#сша
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антирекорд: США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой
14 июля 2024, 11:36

Фото: iStock/Detry26

Соединённые Штаты Америки вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой, подобную статистику приводит РИА Новости.
Так, в Штатах за 1,5 литра питьевой воды придется заплатит 2,19 доллара — столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место в рейтинге. Но это все равно почти втрое ниже, чем у мирового «антилидера» — такой же объем в Монако обойдется уже в 5,8 доллара. Кроме этих двух государств в десятке присутствуют только африканские страны — Антигуа, Барбуда, ЦАР, Барбадос, Багамы, Коста-Рика, Гренада и Эритрея.

США стали единственной в этой десятке страной, чья экономика считается одной из крупнейших в мире.

Отмечается, что РФ в этом рейтинге располагается на 155 месте.

Читайте также:

Эндокринолог Новикова: стакан воды с утра стимулирует выработку ферментов

Квас домашний: классический рецепт прохладительного напитка

Диетолог Королева: повышенная жажда может указывать на эндокринные заболевания
#вода
#сша
#рейтинг
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зашел далеко»: Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ
На Западе отказались снять ограничения на удары по территориям РФ
14 июля 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Стрингер

НАТО и Европа отказали главе киевского режима Владимиру Зеленскому в удовлетворении его требований по ракетному вооружению. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что инструкторы Запада пока не едут на Украину, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон имеет препятствия как у себя в стране, так и в альянсе.
Литовский лидер Гитанас Науседа думает, что его французский коллега ослаблен из-за недавней предвыборной парламентской гонки, что угрожает всему плану, который Науседа одобрил.

«Мы не видим, чтобы Макрон предпринимал дальнейшие шаги для решения проблемы», — сказал Науседа на натовском саммите в Вашингтоне.

Сам Макрон говорил с осторожностью: киевский режим поддержат, но о прямом участии блока НАТО в противостоянии речи нет. Главе Франции теперь предстоит работа с премьером, не входящим в его коалицию. Кроме того, в альянсе с Макроном согласны далеко не все.

Что касается Великобритании, тут все неоднозначно. С одной стороны, новоиспеченный премьер Кир Стармер обещал поддерживать Киев. Зеленский обрадовался, прочитав про разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на российских территориях.

С другой, в британском Минобороны отметили, что все не совсем так, а канцелярия Стармера это подтвердила. В прошлом году Лондон разрешил Украине наносить удары по целям на крымском полуострове, а также на материковой части бывших украинских территорий. В этом плане ничего не поменялось.

Военные Соединенного Королевства отрицают удары по РФ когда-либо при помощи Storm Shadow и даже не собираются этого делать, хотя вопрос обсуждается.

Таким образом Стармер попал в «неловкую» ситуацию, ведь Лондон не вправе самостоятельно решать вопрос о применении ракет. Стармер же заявил, что Украина может по своему усмотрению распоряжаться вооружениями и «зашел слишком далеко».

Президент США Джо Байден прокомментировал утверждение Киева о том, что Белый дом позволяет ВСУ пользоваться вооружениями против объектов в РФ, но не более чем на сотню километров от границы Украины.

«Если бы Зеленский мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы», — сказал Байден, добавив, что Вашингтон «каждый день определяет», куда должны ударять украинские военные.

По словам координатора в американском Совете нацбезопасности Джона Кирби, «бить куда угодно» Киеву не дадут.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже отказал Зеленскому. По его словам, «никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такими ракетами уже бьют по нашим территориям, поскольку Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами. Таким образом, для Запада последним сдерживающим фактором является прямое столкновение с Москвой.

Читайте также:

Не верит в победу: Главком ВСУ Сырский согласился на прекращение огня

Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

В США рассказали о фашистской политике Зеленского на Украине
#россия
#украина
#война
#сво
#владимир зеленский
#сша
#саммит
#нато
#джозеф байден
#джон кирби
#олаф шольц
#фрг
#франция
#эммануэль макрон
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа выполнен «как под копирку»
14 июля 2024, 11:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сценарий нападения на бывшего американского президента Дональда Трампа, намеренного претендовать на главный государственный пост, выполнен «как под копирку».
По словам Фицо, политические оппоненты Трампа пытаются его «закрыть». Премьер-министр Словакии отметил, что когда им это не удается, то они начинают подстрекать общество, пока кто-то не возьмется за оружие.

Напомним, 15 мая текущего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

Покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

Читайте также:

Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе

В сети появилось первое видео с Трампом после покушения

В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
#сша
#оружие
#политика
#видео
#общество
#страны
#заседание
#министр
#расследование
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Совершенно другой оппонент»: в США оценили противостояние с РФ в случае войны
BI: НАТО не сможет противостоять РФ в воздухе в связи с мощной ПВО
14 июля 2024, 10:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

НАТО не сможет противостоять России в воздухе в случае войны из-за мощной противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский обозреватель Business Insider. Таким образом, согласно материалу, РФ по силам бросить вызов историческому господству альянса в воздушном пространстве, при том, что у американцев есть истребители пятого поколения.
Журналисты подчеркивают, что ВВС стран Запада еще никогда не сталкивались с такой ПВО, как российская. За время украинского конфликта армия России показала свою способность формирования крайне сложных районов ПВО с мощными радарами, а также средствами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами, говорится в статье.

«Россия — это совершенно другой оппонент. У нее есть территория и ресурсы для выстраивания и развертывания масштабной и изощренной ПВО, которую будет сложно уничтожить», — резюмировали авторы публикации.

Ранее отмечалось, что войска ПВО немедленно приспосабливаются к противодействию ракетным атакам с применением оружия Запада.

Читайте также:

Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС

Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16
#мир
#сша
#россия
#армия
#война
#пво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф