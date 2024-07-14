В Кремле раскрыли планы Путина по звонку Трампу

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин не планирует звонить кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявлял, что итоги натовского саммита в США являются угрожающими для России, поскольку альянс прямо позиционирует себя врагом для российской стороны.
Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, во время предвыборной речи политика раздалась стрельба, после чего тот взялся за ухо. Личность стрелка установили и ликвидировали американские спецслужбы.
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Никита Кротов