Володин предупредил о последствиях помилования Байденом своего сына

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Решение действующего американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера подрывает авторитет президентской власти в США. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, другие страны регулярно слышат от США высказывания о правовом государстве и какими должны быть стандарты демократии. При этом многие обвиняются в отсутствии такой демократии, как в Америке и несоблюдении прав человека, как в США.
По его словам, Байден утверждал, что не станет вмешиваться в дело своего сына и не будет препятствовать правосудию, но соврал.
Подобное решение действующего президента подрывает авторитет власти США, а чтобы его восстановить в глазах американцев и всего мира, потребуются десятки лет, заключил Володин.
Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.
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«Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Байден утверждал, что не станет вмешиваться в дело своего сына и не будет препятствовать правосудию, но соврал.
Подобное решение действующего президента подрывает авторитет власти США, а чтобы его восстановить в глазах американцев и всего мира, потребуются десятки лет, заключил Володин.
Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.
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Элина Позднякова