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Володин предупредил о последствиях помилования Байденом своего сына

Володин: помилование Байденом своего сына подорвало авторитет власти США
Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Решение действующего американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера подрывает авторитет президентской власти в США. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, другие страны регулярно слышат от США высказывания о правовом государстве и какими должны быть стандарты демократии. При этом многие обвиняются в отсутствии такой демократии, как в Америке и несоблюдении прав человека, как в США.

«Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких», — написал Володин в своем Telegram-канале.



По его словам, Байден утверждал, что не станет вмешиваться в дело своего сына и не будет препятствовать правосудию, но соврал.

Подобное решение действующего президента подрывает авторитет власти США, а чтобы его восстановить в глазах американцев и всего мира, потребуются десятки лет, заключил Володин.

Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.

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Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому свойственно не признавать свои ошибки
03 декабря 2024, 08:29

Владимир Зеленский (Фото: kremkin.ru)

Украинский президент Владимир Зеленский сейчас говорит об уступках ради мирного урегулирования конфликта и о возвращении Крыма дипломатическим путём. При этом он никогда не признаёт своих ошибок.
Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в эфире YouTube-канала Александра Шелеста*. По его мнению, глава киевского режима абсолютно не приемлет критику и не желает признавать поражения, особенно такие масштабные.

Парламентарий считает, что любую ситуацию в нынешней Украине либо ту, которая сложится в ходе возможных будущих переговоров, Зеленский в любом случае будет представлять как свою победу. Украинские СМИ будут транслировать его точку зрения населению, чтобы всех убедить в его правоте.

По словам Дмитрука, на Украине никому не позволяется выступать и выражать свою точку зрения по поводу хода боевых действий. Если какой-то политик начинает пользоваться доверием граждан, он тут же исчезает из публичного пространства, заключил депутат.

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* Признан иноагентом в РФ
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В США анонсировали новые санкции против России
Белый дом сообщил, что США введут новые санкции против России
03 декабря 2024, 05:36

Фото: iStock/syahrir maulana

Белый дом анонсировал введение дополнительных санкций против России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, новые меры будут предприняты в рамках стратегии поддержки Украины, которую Джо Байден намерен усилить до окончания своих полномочий, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций», — подчеркивается в заявлении Салливана.
Среди запланированных шагов уже было объявлено о разрешении на использование Украиной дальнобойных американских ракет для ударов по территории России. Новые санкции станут частью комплексного подхода Вашингтона по увеличению давления на Москву.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО. Также был опубликован план посланника Трампа по Украине.

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Пентагон сообщил, что США задействовали канал связи с Россией по Сирии
03 декабря 2024, 04:27

Фото: iStock/ e-crow

Пентагон сообщил, что американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии.
Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что командующий операцией «Непоколебимая решимость» проверил функционирование канала, учитывая близкое расположение американских и российских сил в регионе.

«Как я понимаю, командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией «Непоколебимая решимость» использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи, учитывая то обстоятельство, что наши силы в Сирии действуют географически довольно близко друг к другу», — передает слова Райдера ТАСС.
Райдер подчеркнул, что механизм связи используется для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности. Подробности контактов не раскрываются, но представители США заверили, что продолжат поддерживать связь с Россией и другими странами региона для мониторинга ситуации.

Линии связи между Россией и США в военной сфере остаются открытыми с июня 2023 года, когда Райдер также упоминал их важность для предотвращения ошибок при совместных действиях в Сирии.

Ранее «Радио 1» передавало, что сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

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#сша
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#пентагон
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#россия
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В Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО
В Брюсселе заявили, что в 2024 году не назовут Украине сроков приема в НАТО
03 декабря 2024, 03:15

Фото: iStock/RomanBabakin

Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса.
Как сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, и излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.

Министры сосредоточатся на других аспектах сотрудничества и безопасности.

«Вопрос о сроках приема в альянс сейчас не может быть решен в принципе, поэтому никаких четких сроков министры не назовут. Украинская сторона зря педалирует сейчас эту тему», — уверенно заявил дипломат.
Первого декабря Владимир Зеленский заявлял, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории.

Однако на следующий день бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины.

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#политика
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В КНР немецких журналистов вытолкали из зала после критики Бербок
Handelsblatt: журналистов из ФРГ вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
03 декабря 2024, 03:12

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетила Китай, где провела переговоры с главой китайского МИД Ван И. Беседа длилась почти три с половиной часа, но обсуждение украинского конфликта сопровождалось инцидентом: немецких журналистов вывели из зала до завершения выступления Бербок, сообщает Handelsblatt.
«Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна», — сообщает газета.
В ходе переговоров Бербок обвинила Китай в поддержке России в рамках специальной военной операции, включая поставки дронов и оружия, что, по ее словам, противоречит интересам Европы. Китай отверг эти обвинения, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Согласно заявлению китайского МИД, Ван И подчеркнул важность продвижения мирных переговоров и отметил, что двусторонние отношения не должны зависеть от третьих сторон. Он добавил, что различия между странами не должны мешать их сотрудничеству.

Ранее «Радио 1» передавало, что Китай изучает способы ослабления санкций на примере России.

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#переговоры
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Захарова дала совет сыну Байдена
Захарова предложила Хантеру Байдену начать помощь зависимым с Зеленского
03 декабря 2024, 00:40

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила сыну президента США Хантеру Байдену начать свою заявленную миссию по помощи людям с зависимостями с президента Украины Владимира Зеленского.
«Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, Зеленский страдает от множества зависимостей, включая наркотическую и политическую, указывая на его связь с семьей Байденов.

Ранее Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что американские власти предали Владимира Зеленского. До этого она также отмечала, что американское правосудие «побоялось даже подступиться» к коррумпированной цепочке в США, «которая, очевидно, выстраивалась еще при (бывшем президенте США Бараке) Обаме».

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#украина
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Президент Ирана заявил о планах на скорую встречу с Путиным
Пезешкиан: в ближайшем будущем состоится встреча с президентом России
03 декабря 2024, 00:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.
Это заявление он сделал во время своего второго интервью на посту президента, которое транслировалось вечером в понедельник по государственному телевидению, передает РИА Новости.

Информация о предстоящей встрече также была подтверждена в официальном Telegram-канале иранского правительства.

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — приводятся слова президента в официальном Telegram-канале правительства Ирана.
Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что визит президента Ирана пока не запланирован и вряд ли состоится до конца года. Однако возможность оперативного согласования визита не исключается.

«Радио 1» также сообщало о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. За пару дней до этого постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану.

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#иран
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США выделили Украине очередной пакет военной помощи
Блинкен: Вашингтон выделяет Украине 725 миллионов на военную помощь
03 декабря 2024, 00:04

Фото: istockphoto/rarrarorro

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США. Этот шаг направлен на усиление военного потенциала Украины в текущем конфликте.
«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», — приводит слова в заявлении главы Госдепа РИА Новости.
Россия, в свою очередь, считает, что такие поставки оружия осложняют урегулирование конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель для российских войск. Он также заявил в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве, что призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру.

В Кремле считают, что наращивание военной помощи Украине Западом подрывает возможность переговоров и может привести к долгосрочным негативным последствиям. «Радио 1» также сообщало, как в России оценили предложение о быстром достижении мира на Украине.

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В Сирии при поддержке сил РФ армия нанесла удары по террористам
За сутки ВКС РФ и сирийская армия ликвидировали не менее ста террористов
02 декабря 2024, 22:58

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
Данные об этих событиях предоставил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

В ходе операции нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, их технике, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также командным пунктам и артиллерийским расчетам. Были ликвидированы колонны техники и системы РСЗО. Операция стала частью усилий сирийской армии и ВКС России по отражению террористической агрессии в указанных регионах.

В то же время, в районе Эт-Танф зафиксированы восемь случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии авиацией международной коалиции под руководством США. Истребители F-15 дважды появлялись в воздушном пространстве парами.

Также известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо.

При этом вечером 2 декабря «Радио 1» сообщало, что боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии.

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