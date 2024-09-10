США дают «зеленый свет» на удары по России: что ждет Украину после визита Блинкена

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен в рамках визита на Украину намерен объявить о том, что США позволят Киеву наносить удары по территории России с использованием американских ракет ATACMS.
Об этом сообщает журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке, ссылаясь на председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола.
По словам Маккола, который недавно беседовал с Блинкеном, во время визита в Киев, который состоится совместно с коллегой из Великобритании, глава Госдепа подтвердит, что США готовы разрешить использование ракет для атак на российскую территорию.
Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей страны.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине способствуют эскалации конфликта и мешают мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских сил.
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По словам Маккола, который недавно беседовал с Блинкеном, во время визита в Киев, который состоится совместно с коллегой из Великобритании, глава Госдепа подтвердит, что США готовы разрешить использование ракет для атак на российскую территорию.
Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей страны.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине способствуют эскалации конфликта и мешают мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских сил.
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Елена Перлова