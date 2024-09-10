США дают «зеленый свет» на удары по России: что ждет Украину после визита Блинкена

Атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.