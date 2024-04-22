Володин прокомментировал кражу российских активов Вашингтоном

Фото: Сайт Кремля
Россия имеет основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.
Таким образом Володин прокомментировал решение США в отношении российских активов.
По его мнению, Вашингтон пошел на неправовое решение и совершил кражу, что подорвет доверие других стран.
Кроме того, Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на аналогичный шаг, что приведет к краху европейской экономики.
В заключении парламентарий добавил, что США утратили веру в победу Украины на линии фронта.
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По его мнению, Вашингтон пошел на неправовое решение и совершил кражу, что подорвет доверие других стран.
Кроме того, Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на аналогичный шаг, что приведет к краху европейской экономики.
В заключении парламентарий добавил, что США утратили веру в победу Украины на линии фронта.
«Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву», — пояснил Володин.
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Анастасия Хохлова