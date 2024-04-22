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Володин прокомментировал кражу российских активов Вашингтоном

Володин: у РФ появились основания принять свои решения по зарубежным активам
22 апреля 2024, 09:15
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Россия имеет основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.
Таким образом Володин прокомментировал решение США в отношении российских активов.

По его мнению, Вашингтон пошел на неправовое решение и совершил кражу, что подорвет доверие других стран.


Кроме того, Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на аналогичный шаг, что приведет к краху европейской экономики.

В заключении парламентарий добавил, что США утратили веру в победу Украины на линии фронта.

«Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву», — пояснил Володин.

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Reuters: истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии
22 апреля 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Tanaonte

Истребитель международной коалиции во главе с Америкой уничтожил пусковую установку в Сирии после неудачной ракетной атаки вблизи базы США и их союзников. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», — сообщает агентство.
Военнослужащие США в результате инцидента не пострадали.

Ранее военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака. По меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#сирия
#истребитель
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Al Jazeera: Около 200 тел нашли в братских могилах в секторе Газа
22 апреля 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Gilnature

Сотрудники палестинских экстренных служб обнаружили два массовых захоронения неподалёку от медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В братских могилах были найдены тела как минимум 180 человек.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, эти захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть свои преступления. Уточняется, что на некоторых телах видны следы казни. Среди погибших есть женщины и дети. Работы по поиску погибших в городе продолжаются. Большая часть территории Хан-Юниса превращена в развалины.

Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинули Хан-Юнис 7 апреля. В течение последних четырёх месяцев там действовала 98-я дивизия. Глава правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаил аль-Тавабт призвал провести международное исследование по факту инцидента.

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#военные
#исследование
#женщины
#израиль
#сектор газа
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SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов
22 апреля 2024, 07:26

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Мировые расходы на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 2023 году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший показатель, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат вошли Китай, США, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Германия, Великобритания, Украина, Япония, Франция.

Расходы на оборону у Америки (916 млрд) и Китая (296 млрд) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У РФ этот показатель составил 109 млрд долларов. Это на 24% больше по сравнению с 2022 годом. Украина находится на восьмой строчке с показателем в 64,8 млрд долларов.

Ранее Симоньян заявила о неготовности Запада перестать считать РФ страной третьего мира. По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Она отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.

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#сша
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#китай
#украина
#расходы
#рф
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«Ведомости»: в ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок
22 апреля 2024, 07:08

Фото: iStock/macky_ch

В РФ в предстоящий месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четырех источников, близких к администрации президента России.

Один из источников сообщил, что отставки будут точечными. Их будет одна-две. Главы регионов могут перейти на федеральный уровень, а на губернаторские посты могут назначить бывших федеральных чиновников. Второй источник заявил, что ожидается до трех отставок, причем коснутся они тех губернаторов, у кого срок полномочий истекает позже 2024 года.

По информации одного из источников, отставки коснутся тех губернаторов, у которых в текущем году истекает первый срок на посту глав регионов. Три источника заявили об одном исключении — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Отмечается, что рассматривается вариант его замены. На это повлияла ситуация с паводками в регионе.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведёт совещание по ситуации с паводками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Округа Германии призвали остановить поток украинских беженцев
Die Welt: Немецкие округа потребовали остановиться поток беженцев с Украины
22 апреля 2024, 05:59

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Немецкие округа требуют остановить приток украинских беженцев, заявил президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер, передает Die Welt.
«Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблемы только увеличиваются. При всей важности солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли приезжать к нам такому количеству людей», – сказал Загер.

Вместо этого он предложил разместиться в «безопасной западной части Украины».

Ранее сообщалось, что украинские беженцы завезли в Германию туберкулез и покидают страну после выдачи банковских карт вместо наличных.

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#германия
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#ес
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Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»
Иран планирует запустить карты «Мир», заявили «Известия»
22 апреля 2024, 04:27

Фото: iStock/Diy13

Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приему карты «Мир», передают «Известия».
По словам посла, первое соглашение по карте появилось еще в 2022 году. В настоящее время речь идет о запуске пилотного проекта, но внедрение системы займет время. Специалисты работают над техническими нюансами, чтобы сделать процесс оплаты с помощью «Мира» бесперебойным.

Мохсен подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.

В то же время Алексей Тараповский из финансовой группы Anderida Financial Group предположил, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, в зависимости от заинтересованности стран. Доцент кафедры стратегического и интонационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что инициатива может быть запущена в конце лета – начале осени.

Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении и Киргизии.

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#карта мир
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#россия
#киргизия
#армения
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В США раскрыли ведущую проблему Запада для Украины
Райт: Основная проблема Украины – это отставание ВПК Запада от России
22 апреля 2024, 04:07

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В своей статье для FOX News бывший офицер ЦРУ и американский демократ Дин Райт перечислил основные проблемы Запада в отношении Украины. По его мнению, военно-промышленный комплекс Запада сильно отстает от России.
«На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует – и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», – отметил политик.

По его словам, Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, выдержала давление западных санкций. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский недавно подвергся критике за неспособность признать реальные проблемы в армии и за слишком жесткое управление государством.

Райт также отметил, что 42 процента украинцев справедливо считают, что конфликт проигран. Он подчеркнул, что, по мнению украинских генералов, это все равно не поможет ситуации в Киеве, однако вместо выделения новых пакетов военной помощи необходимо сосредоточиться на достижении мира.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине. Законопроект поддержали 311 членов Палаты представителей, 112 проголосовали против. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

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#россия
#переговоры
#владимир путин
#владимир зеленский
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Симоньян заявила о неготовности Запада перестать считать РФ страной третьего мира
Симоньян: Россия избавилась от навязанных Западом одежек страны третьего мира
22 апреля 2024, 04:01

Фото: сайт Кремля

Западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому», – заявила она.

По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Симоньян отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.

Ранее главный редактор RT заявила, что Соединенными Штатами управляют не президент, конгресс или палата представителей, а «конгломерат жирных котов», для которых война сверхприбыльна.

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#маргарита симоньян
#россия
#сша
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Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине
Симоньян: Война супервыгодна для конгломерата жирных котов из Вашингтона
22 апреля 2024, 03:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Конфликт на Украине очень выгоден «конгломератам жирных котов», которые управляют Соединенными Штатами, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не конгресс, не палата представителей. Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала она.

При этом глава RT добавила, что спецоперация завершится только тогда, когда все цели будут достигнуты в той степени, которую Москва сочтет удовлетворительной.

14 апреля в эфире передачи Соловьева Симоньян призвала оставить Россию и Украину в покое.

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#маргарита симоньян
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