Фото: сайт Госдумы РФ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал «неуместными» споры вокруг Высшей школой политики (ВШП) имени Ильина.
В своем Telegram-канале он отметил, что они не должны переноситься в политическую сферу.
Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо отказаться от таких споров и работать в интересах страны, вместо продвижения собственных политических убеждений, которые часто основаны на заблуждениях. Володин также подчеркнул, что враги России стремятся вызвать внутренние разногласия, и поэтому важно сохранять единство страны.
Он выразил мнение, что в настоящее время не следует вовлекаться в дискуссии о позиции Ильина в России, а российскому обществу следует не допускать навязывания разрушительной повестки и создания искусственных противоречий.
В завершении своего сообщения Володин привел цитату Ильина из сборника «Наши задачи» и призвал общество задуматься о будущем России, которая должна оставаться единой, сильной и суверенной.
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