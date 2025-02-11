Трамп ввёл новые пошлины на сталь и алюминий без исключений

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в страну. Как сообщает агентство Reuters, решение, объявленное в понедельник, не предусматривает исключений.
«Тарифы на сталь и алюминий (...) положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки», — сказал журналистам торговый советник Трампа Питер Наварро.Ранее, 9 февраля, Трамп анонсировал планы по таким мерам, а 31 января заявил о намерении ввести пошлины также на чипы, нефть, газ и медь, не уточнив, какие страны будут затронуты.
Ранее сообщалось, что датчане предложили выкупить у США Калифорнию вместо Гренландии. С таким пожеланием руководству государства выступила инициативная группа Denmarkification. Авторы проекта оценили стоимость операции, назвав её столь любимым президентом-бизнесменом словечком «сделка», в один триллион долларов, а также — бонусом — «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».
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