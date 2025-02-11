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Администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского. Об этом информирует Postimees.
Согласно информации источника, о желании Вашингтона сместить предводителя киевского режима свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине. По словам представителя Киева, Зеленский считается в Белом доме неудобным для мирных переговоров.
Ранее экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что действующие американские власти хотят, чтобы президентские выборы прошли на Украине уже осенью этого года.
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