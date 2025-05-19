Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал характеристику Евросоюзу (ЕС), назвав его «тюрьмой народов» из-за ограничений для евродепутатов на контакты с некоторыми организациями. В частности, речь идет о ПА ОДКБ.
«Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации», — высказался председатель ГД.Володин подчеркнул, что ЕС своими действиями подчеркивает собственную слабость, в то время как ПА ОДКБ открыта для диалога. Российский парламентарий поблагодарил своего сербского коллегу Милована Дрецуна за участие, несмотря на запреты.
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