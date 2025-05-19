«Увлеченно душат сами себя»: Пушков указал на самонадеянность Европы и ее планов по новым санкциям против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию. Об этом Орбан сообщил после встречи с генсеком альянса на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.