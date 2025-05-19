Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Европейские страны продолжают совершать одни и те же ошибки, рассчитывая, что новые санкции смогут «задушить» Россию. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
По его мнению, политика Парижа, Лондона и Берлина основана не на анализе реальности, а на самонадеянности, игнорирующей итоги трёхлетнего противостояния.
Пушков напомнил, что в 2023 году министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал поставить российскую экономику «на колени», но спустя два года результаты противоположны.
«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам
«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
Пушков напомнил, что в 2023 году министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал поставить российскую экономику «на колени», но спустя два года результаты противоположны.
«Невозможно вмешаться, только вляпаться»: Захарова ответила на слова Румынии о «вмешательстве РФ» в выборы
«Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику», — указал на схожесть действий Пушков.Он также отметил, что санкции ударили по самим инициаторам: экономики Франции и Великобритании, ранее входившие в топ-5 мировых рейтингов, теперь едва удерживаются в первой десятке.
«Они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти. (...) Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — подвел итог политик.Читайте также:
«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам
«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
Мария Моисеева