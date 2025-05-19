«Невозможно вмешаться, только вляпаться»: Захарова ответила на слова Румынии о «вмешательстве РФ» в выборы

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Румынии о предполагаемом вмешательстве Москвы во второй тур президентских выборов.
Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня выдвинул обвинения в адрес России, заявив о «признаках иностранного вмешательства» и «кампании фейковых новостей» в ходе голосования.
По словам Захаровой, подобные утверждения лишены доказательств, а сама избирательная кампания в Румынии вызывает вопросы.
Захарова посоветовала румынской стороне заняться «отмыванием» самих себя, а не обвинять другие страны.
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По словам Захаровой, подобные утверждения лишены доказательств, а сама избирательная кампания в Румынии вызывает вопросы.
«Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть», — обозначила она.
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Захарова посоветовала румынской стороне заняться «отмыванием» самих себя, а не обвинять другие страны.
«Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!», —— подчеркнула представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
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