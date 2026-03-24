Володин сделал заявление о запрете обвинительной информации в СМИ

24 марта 2026, 16:34

Володин: Госдума не рассматривает запрет обвинительной информации в СМИ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Нижняя палата парламента не рассматривает инициативу Госсовета Татарстана о запрете распространения в СМИ так называемой обвинительной информации и, не исключается, что вообще не будет выносить ее на рассмотрение.





Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ поступил не в ГД, а в Совет законодателей — для экспертной оценки. При этом, отметил спикер, в публичном пространстве уже сложилось впечатление, будто законопроект находится на рассмотрении депутатов.





«Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — произнес Володин на пленарном заседании.