Володин сделал заявление о запрете обвинительной информации в СМИ

Володин: Госдума не рассматривает запрет обвинительной информации в СМИ
Нижняя палата парламента не рассматривает инициативу Госсовета Татарстана о запрете распространения в СМИ так называемой обвинительной информации и, не исключается, что вообще не будет выносить ее на рассмотрение.
Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ поступил не в ГД, а в Совет законодателей — для экспертной оценки. При этом, отметил спикер, в публичном пространстве уже сложилось впечатление, будто законопроект находится на рассмотрении депутатов.
«Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — произнес Володин на пленарном заседании.
Ранее Госсовет Татарстана предложил проект соответствующего федерального закона. Он предусматривает ограничения на распространение в СМИ и соцсетях обвинительной информации до вступления судебного решения в законную силу.