Володин высказался об отпусках депутатов Госдумы

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Депутаты Госдумы не могут позволить себе уйти в отпуск. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что парламентарии, которые не будут следовать этому принципу, перестанут занимать посты депутатов.
Вместе с тем Володин высоко оценил работоспособность некоторых членов Госдумы, которые готовы работать без отпусков, выходных дней и праздников.
В ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин затронул тему приоритетов работы нижней палаты. Среди первостепенных вопросов выделяется поддержка участников спецоперации.
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Вместе с тем Володин высоко оценил работоспособность некоторых членов Госдумы, которые готовы работать без отпусков, выходных дней и праздников.
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Анастасия Чинкова