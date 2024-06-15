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Пора осознать: Володин призвал Верховную раду рассмотреть мирные инициативы Путина

Володин: Некоторые депутаты Рады уже рассматривают мирные инициативы Путина
15 июня 2024, 08:29
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Депутатам Верховной рады, как единственной легитимной власти, оставшейся на Украине, пора приниматься за рассмотрение мирных инициатив российского лидера Владимира Путина, об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.


«Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», — сообщил Володин.

Он также отметил, что по его информации, некоторые украинские депутаты уже начали обсуждать план, выдвинутый главой российского государства.

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Напомним, вчера Владимир Путин, выступая в МИД РФ, назвал условия для мирного соглашения между Россией и Украиной.

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#вячеслав володин
#владимир путин
#украина
МИД Кубы: Субмарина США Helena вошла в территориальные воды без приглашения
15 июня 2024, 08:09

Фото: iStock/Alexyz3d

Правительство Кубы получило уведомление о заходе ударной подводной лодки USS Helena на американскую военную базу в кубинском Гуантанамо. Однако Гавана не одобряет такие визиты ввиду сложившихся отношений между двумя государствами.
Об этом заявил заместитель главы кубинского министерства иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио.

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее», — сказал дипломат.

Однако он добавил, что Кубе не может нравиться присутствие и передвижение в своих территориальных водах плавсредств государства, которое проводит в отношении неё откровенно враждебную политику. де Коссио также заявил, что визиты военно-морских сил в страну должны проходить по приглашению, что совсем не относится к данному случаю.

Кроме того, напомнил замминистра, власти Кубы считают, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, где сейчас находится субмарина. Там расположена американская военно-морская база, на которой в 2002 году американцы устроили тюрьму.

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#сша
#база
#дипломат
#куба
#мид
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Минюст РФ готовит законопроект, расширяющий полномочия сотрудников ФСИН
15 июня 2024, 07:51

Фото: istockphoto/OlFedv

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в законы об уголовно-исполнительной системе. Новый документ предусматривает разрешение сотрудникам Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) применение силы, оружия и цензуры.
Поправки в законодательство о ФСИН опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, сотрудники ведомства могут получить право применения силы, некоторых специальных средств и оружия при задержании преступников, которые уклоняются от исполнения наказания. Это будет допустимо в случае, если они будут пытаться причинить вред окружающим или себе.

Кроме того, изменится порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключённых. Определяться он будет решением ФСИН. Срок такого цензурирования отправлений на русском языке не должен превышать трёх рабочих дней, а на иностранном языке — семи рабочих дней.

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#вред
#сотрудники
#поправки
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#право
#законопроект
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Стал известен конечный бенефициар санкций против России
Посольство РФ в Лондоне: США – конечный бенефициар санкций против Росиии
15 июня 2024, 06:28

Фото: iStock/rarrarorro

Посольство России в Лондоне прокомментировало новые антироссийские санкции Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.
По словам дипломатов, конечным бенефициаром санкций против России являются Соединенные Штаты, а Великобритания обслуживает интересы Вашингтона, не получая ничего взамен.

«По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ», — отмечается в комментарии.

Ранее, 13 июня, Лондон присоединился к введенным Вашингтоном санкциям против Московской и СБП бирж.

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#санкции
#посольство
#дипломат
#лондон
#великобритания
#сша
#россия
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В Кремле высказались о целях спецоперации
15 июня 2024, 05:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о целях специальной военной операции (СВО) на Украине. Пескова процитировал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
В беседе с Зарубиным Песков заверил, что спецоперация на Украине достигнет своих целей. Он подчеркнул, что приглашенные Путиным герои — это яркие представители народа, которые выполняют поставленные перед ними задачи.

«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.

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#мид рф
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Состояние Байдена на саммите G7 вызвало шок
NYP: состояние президента США повергло гостей саммита G7 в шок
15 июня 2024, 04:31

Фото: kremlin.ru

Состояние президента США Джо Байдена шокировало участников саммита G7 в Италии, передает газета New York Post.
Один из дипломатов в беседе с NYP назвал нынешнее состояние Байдена наихудшим. Другой дипломат добавил, что публичные ошибки президента в первый день саммита были позорными.

Байден также привлек внимание своим неловким приветствием председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони. Политик не присутствовал на ужине, организованном в отеле на юге Италии.

«Планируется много встреч и заседаний, президент, безусловно, будет занят в течение нескольких дней, поэтому я бы не стала придавать слишком большое значение тому, что он не будет присутствовать на ужине», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее поведение Байдена на саммите G7 уже называли странным.

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#джозеф байден
#италия
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#саммит
#белый дом
#президент
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В Запорожской области сообщили о росте числа дезертиров ВСУ
15 июня 2024, 03:49

Фото: iStock/Sinenkiy

Глава запорожского гражданского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что число дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно растет, передает РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что рост числа дезертиров из Вооруженных сил Украины наблюдается в Запорожской области. По его словам, даже треть дезертиров не вернулась в армию.

«Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье», — подвел итоги Рогов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил действия украинских военкоматов по розыску людей.

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#запорожская область
#всу
#украина
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#василий небензя
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Новые санкции против России – самоубийство, заявил конегрессмен
Боливийский конгрессмен Ахпи: Запад делает харакири, вводя санкции против РФ
15 июня 2024, 03:36

Фото: iStock/designer491

Председатель комиссии по международной политике конгресса Боливии Феликс Ахпи заявил, что для Запада было бы самоубийством вводить новый пакет санкций против нескольких стран, включая Россию и Китай, передает РИА Новости.
«С первого раунда санкций делал харакири, потому что у них кончилась пшеница, у них кончился газ. Надеюсь, они сполна пользуются европейским летом, потому что дальше снова будут выживать, как прошлой зимой», — заявил он.

Конгрессмен выразил удивление действиями европейских стран, отметив, что ограничения Москвы только ухудшат их положение, поскольку они зависят от поставок российского сырья и продовольствия. В то же время он подчеркнул, что санкции не окажут негативного влияния на экономическое развитие стран БРИКС.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии.

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#санкции
#россия
#сша
#европа
#ес
#германия
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Трамп раскритиковал Байдена за хаос в мире
15 июня 2024, 03:17

Фото: Сайт Кремля

Европа находится в беспорядке из-за политики нынешнего президента Джо Байдена, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.
Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что тот несет ответственность за хаос в мире.

«При Джо Байдене мир охвачен огнем . Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», – отметил экс-лидер США.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#сша
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В Великобритании пожелали сменить Сунака в качестве лидера Консервативной партии
15 июня 2024, 02:56

Фото: iStock/nevenmn

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже выдвинули свои кандидатуры на место нынешнего премьер-министра Риши Сунака после выборов, передает The Guardian со ссылкой на источники.
В партии растет опасение, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля. Согласно опросам, победу должны одержать лейбористы.

Консерваторы особенно разочарованы тем, что на кандидаты на смену Сунака обрушили на них шквал сообщений с просьбой поддержки.

«Это может сильно раздражать – иногда хочется, чтобы они больше сосредоточились на всеобщей избирательной кампании», – сказал один из собеседников газеты.

Среди потенциальных кандидатов называют бывшего министра внутренних дел Суэллу Браверман и министра обороны Гранта Шаппса.

30 мая парламент Великобритании был распущен в преддверии досрочных всеобщих выборов. Сунак заявил, что ситуация в мире, в которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

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#великобритания
#премьер-министр
#кандидаты
#выборы
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