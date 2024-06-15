Пора осознать: Володин призвал Верховную раду рассмотреть мирные инициативы Путина

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Депутатам Верховной рады, как единственной легитимной власти, оставшейся на Украине, пора приниматься за рассмотрение мирных инициатив российского лидера Владимира Путина, об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», — сообщил Володин.
Он также отметил, что по его информации, некоторые украинские депутаты уже начали обсуждать план, выдвинутый главой российского государства.
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Напомним, вчера Владимир Путин, выступая в МИД РФ, назвал условия для мирного соглашения между Россией и Украиной.
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