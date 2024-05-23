Володин заявил, что слово «американец» вскоре может стать ругательным

Фото: Официальный сайт Кремля
Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о гибели президента президента Ирана Ибрагима Раиси цинично и бесчеловечно, об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Напомним, отвечая на вопрос журналиста о смерти Раиси Блинкен заявил, что «определённо не скорбит о погибшем», а также, что «народу Ирана, вероятно, стало лучше».
Председатель ГД также подчеркнул, что на фоне подобных заявлений политиков, слово «американец» вскоре может стать ругательным во всём мире.
19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.
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«На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно», — написал Володин.
Председатель ГД также подчеркнул, что на фоне подобных заявлений политиков, слово «американец» вскоре может стать ругательным во всём мире.
19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.
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Евгения Парфентьева