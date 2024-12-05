Во Франции составили петицию с требованием отставки Макрона

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После объявления вотума недоверия правительству Франции началась активная кампания с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.
Запущенная петиция уже собрала большое количество подписей, передает РИА Новости. Петицию запустила партия «Патриоты», ее можно найти на сайте партии. «Патриоты» также призывают выходить на манифестацию с требованием отставки Макрона в субботу, 7 декабря.
В петиции Макрона обвиняют в нанесении вреда стране за семь лет его правления, ослаблении позиций Франции в мире, углублении экономического кризиса и поддержке политики Европейского союза, которая, по мнению авторов, ведет страну к краху.
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В петиции Макрона обвиняют в нанесении вреда стране за семь лет его правления, ослаблении позиций Франции в мире, углублении экономического кризиса и поддержке политики Европейского союза, которая, по мнению авторов, ведет страну к краху.
«Теперь мы должны использовать этот вотум, чтобы заставить Эммануэля Макрона уйти. Годы презрения к французам, годы политики, провалившейся во всех областях», — говорится в тексте петиции.4 декабря в Национальном собрании Франции была одобрена резолюция о недоверии кабинету министров во главе с Мишелем Барнье. Это первый случай ухода правительства в отставку с 1962 года. Резолюцию поддержали 331 депутат, что значительно превышает необходимый минимум.
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Мария Моисеева