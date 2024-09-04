ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.
«Меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, а требования к дисциплине и командованию наших частей ужесточены», — говорится в заявлении.Командование ВСУ проводит расследование, чтобы установить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве, который подвергся атаке.
3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве, когда там проходило построение личного состава. По данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, потери украинской стороны составляют сотни человек.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве, в результате чего погибли более 40 украинских военных, еще 180 получили ранения.
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Елена Перлова