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Сырский временно отстранил начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого

04 сентября 2024, 01:13

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о временном отстранении Романа Гладкого от должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ.
Решение об отстранении принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на время проведения специальной проверки Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «КП». Согласно заявлению Генштаба, проверка СБУ связана с подозрениями в возможных связях семьи Гладкого с Россией.

«На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», — говорится в официальном сообщении ведомства.


Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что необходимость проверки вызвана вопросами о наличии у жены Гладкого российского паспорта и о том, что его дочь якобы выступала под флагом России на спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

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#всу
#сбу
#россия
#украина
ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
Пресс-служба ВСУ: меры безопасности на военных объектах будут усилены
04 сентября 2024, 00:24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.
«Меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, а требования к дисциплине и командованию наших частей ужесточены», — говорится в заявлении.
Командование ВСУ проводит расследование, чтобы установить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве, который подвергся атаке.
3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве, когда там проходило построение личного состава. По данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, потери украинской стороны составляют сотни человек.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве, в результате чего погибли более 40 украинских военных, еще 180 получили ранения.

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#меры
#всу
#вс рф
#удар
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США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Белый дом: США не будут разрешать Украине использовать их оружие для ударов вглубь РФ
03 сентября 2024, 23:39

Белый дом заявил, что США не планируют разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.

«Что касается нашей политики в части возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ, то ничего не поменялось, и процесса изменений не происходит», — подчеркнула Жан-Пьер.
Таким образом, администрация Байдена продолжает придерживаться ранее установленных ограничений, несмотря на усиливающуюся напряженность в регионе.

Напомним, истребитель США F-16, скорее всего, сбила не американская ПВО, высказал изданию Libre свое мнение французский эксперт Ксавье Тительман. Он со скепсисом отнесся к тому, что технику сбили при помощи Patriot, поскольку американские ПВО и истребители способны друг друга распознавать.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует до последнего держать территорию под Курском, заявил в беседе с NBC News глава киевского режима Владимир Зеленский.

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#сша
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В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности — МЧС
03 сентября 2024, 22:49

Фото: istockphoto/DmyTo

Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области, передает МЧС в Telegram-канале.
«Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области», — сказано в сообщении ведомства.
Липецкая область расположена поблизости от Курского региона, где 6 августа этого года произошло нападение со стороны боевиков ВСУ. Ранним утром в указанную дату противник попытался вторгнуться на российские территории. Украинские неонацисты получили отпор со стороны Росгвардии, ВС РФ и пограничников, бои под Курском продолжаются.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ будут удерживать территории под Курском неопределенный срок.

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#липецкая область
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СМИ: F-16 могла сбить полученная не от США ПВО
Libre: истребитель F-16 могла сбить не американская ПВО
03 сентября 2024, 22:12

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Истребитель США F-16, скорее всего, сбила не американская ПВО, высказал изданию Libre свое мнение французский эксперт Ксавье Тительман. Он со скепсисом отнесся к тому, что технику сбили при помощи Patriot, поскольку американские ПВО и истребители способны друг друга распознавать.
«Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным», — прокомментировал экс-служащий авиации французских ВМС.
Он указал на то, что при отсутствии автоматических опознавательных систем, военные сами должны уведомлять друг друга о присутствии аппарата в воздухе. Крушение могло стать итогом отсутствия у команды данных про статус F-16.

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Над Курской областью ликвидировали украинский БПЛА
Минобороны: над Курской областью ликвидировали украинский БПЛА
03 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/NiseriN

Над территорией Курской области сбит украинский дрон, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при ударе российских войск по полтавскому тренировочному центру боевиков ВСУ, украинская сторона потеряла больше 300 военнослужащих.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Киевский режим, по оценкам международного сообщества, делает все для дальнейшего усиления напряженности.

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Зеленский сделал неожиданное заявление о нападении в Курской области
Зеленский: ВСУ будут до последнего держать территорию под Курском
03 сентября 2024, 21:14

Украинская сторона планирует до последнего держать территорию под Курском, заявил в беседе с NBC News глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев хочет создать прецедент для РФ, чтобы начать мирные переговоры.
«На данный момент нам это нужно», — сказал он.
Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова говорила, что переговоров между Россией и Украиной в ближайшей перспективе быть не может по причине нападения боевиков ВСУ на российский регион.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим не выражает заинтересованность в прекращении конфликта, поэтому он не заканчивается.

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#россия
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#сво
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Появились новые цифры убитых и раненых боевиков ВСУ при ударе ВС РФ по Полтаве
ТАСС: при ударе по Полтаве убиты и ранены более 300 украинских боевиков
03 сентября 2024, 19:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

При российском ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве убито и ранено более 300 украинских боевиков, а также иностранных инструкторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в военной сфере.
«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — говорится в сообщении.

Украинские эксперты полагают, что конечное число погибших может составить до 600 человек. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что удар был нанесён в тот момент, когда проводилось построение личного состава. На Украине по факту происшедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

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WP показала серьезность потерь ВСУ кадрами с кладбища в Харькове
03 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Американская газета Washington Post показала огромные потери ВСУ, продемонстрировав видеоролик с кладбища в Харькове, который предоставила польская журналистка Анна Гусарская.
На видео можно увидеть десятки могил с флагами Украины. Уточняется, что ролик сняли в конце августа на кладбище в Харькове.

«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем ровно год назад», — пишет, которая и предоставила изданию видео с кладбища.

Ранее сообщалось, что при российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек. Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.

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Times: Удар по тренировочному центру в Полтаве стал самым страшным с начала СВО
03 сентября 2024, 18:39

Фото: istockphoto/lusia599

Российский ракетный удар по учебно-тренировочному центру войск связи Вооружённых сил Украины в Полтаве стал самым смертоносным за всё время вооружённого конфликта на Украине.
Об этом пишет британская газета The Times. В публикации указано, что не менее 47 человек погибли, более 200 получили ранения в результате одного из самых мощных авиаударов. При этом автор статьи Марк Беннеттс отмечает, что количество жертв может оказаться гораздо больше, так как разбор завалов продолжается, и пока не ясно, сколько ещё людей будет извлечено из-под развалин и сколько будет среди них живых.

Украинские эксперты полагают, что конечное число погибших может составить до 600 человек. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что удар был нанесён в тот момент, когда проводилось построение личного состава. На Украине по факту происшедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

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