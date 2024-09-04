Сырский временно отстранил начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о временном отстранении Романа Гладкого от должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ.
Решение об отстранении принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на время проведения специальной проверки Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «КП». Согласно заявлению Генштаба, проверка СБУ связана с подозрениями в возможных связях семьи Гладкого с Россией.
Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что необходимость проверки вызвана вопросами о наличии у жены Гладкого российского паспорта и о том, что его дочь якобы выступала под флагом России на спортивных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.
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«На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что необходимость проверки вызвана вопросами о наличии у жены Гладкого российского паспорта и о том, что его дочь якобы выступала под флагом России на спортивных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.
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Елена Перлова