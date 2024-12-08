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Вооружённая оппозиция в Сирии вошла в Тартус на побережье Средиземного моря

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Отряды сирийской вооружённой оппозиции вошли в Тартус на побережье Средиземного моря. В этом городе находится база Военно-морских сил России.


Об этом сообщил телеграм-канал Al Jazeera. Ранее сообщалось, что из порта Тартус, который Россия использовала в качестве пункта материальной помощи, вышли все российские корабли. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел РФ. В российском МИД сообщили, что находятся в постоянном контакте со всеми группировками оппозиции.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооружённые формирования сирийской оппозиции прорвались в Дамаск, захватили здание государственного телевидения и другие ключевые объекты инфраструктуры и объявили о свержении режима Башара Асада. По данным МИД РФ, Асад оставил пост президента и покинул Сирию.

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Трамп исключил военную помощь Киеву в существующих объёмах
08 декабря 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украине не стоит ожидать военной и финансовой помощи при новой американской администрации, которая начнёт работать с 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
Слова самого 47-го президента США передаёт информационное агентство Reuters.

«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи, сколько получала раньше», — сказал Трамп.

В то же время, он подчеркнул, что не может с абсолютной уверенностью гарантировать окончание украинского конфликта. Но заверил, что сделает для окончания боевых действий всё, что в его силах.

Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

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«Бурить, детка, бурить»: Трамп озвучил приоритеты в руководстве страной
08 декабря 2024, 18:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По его словам, основным приоритетом будет добыча нефти.
«Я сосредоточусь на принципе "бурить, детка, бурить"», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Ещё в ходе своей предвыборной кампании «бывший будущий» президент США обещал с помощью увеличения добычи нефти обеспечить американский бюджет. В означенном интервью он только подтвердил, что не отказался от этой идеи.

В ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это, я закончу конфликт за 24 часа», — обещал республиканец.

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Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг и заменило на знамя вооружённой оппозиции
08 декабря 2024, 17:51

Фото: iStock/ Derek Brumby

Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг официальных властей страны и вывесило символ вооружённой сирийской оппозиции, который они называют знаменем «Свободной Сирии», сообщило агентство Anodolu.
Сообщалось, что люди собрались у балкона консульского учреждения — там под многочисленные возгласы сняли флаг Сирии. Потом демонстранты показали толпе знамя вооружённой сирийской оппозиции — оно почти идентично официальному, но верхняя полоса закрашена не красным цветом, а зелёным.

Ещё сторонники вооружённой сирийской оппозиции вывесили свой флаг в посольстве Сирии в Афинах, их арестовали сотрудники правоохранительных органов, передал греческий телеканал Skai.

Они «рано утром в воскресенье вошли в посольство Сирии в афинском районе Психико, вывесили флаг революции на балконе здания и сняли портрет [президента Сирии] Башара Асада», отмечал телеканал. Сначала внутри здания находились до четырех человек. Потом двое ушли добровольно.

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Мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом
08 декабря 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Baks

Мэрия Тбилиси начала установку праздничной новогодней ели. Место для этого выбрано на площади перед парламентом, что серьёзно нарушает планы оппозиции, выбравшую эту точку для ежедневных собраний.
Ёлку устанавливают на этом месте каждый год, сообщает РИА Новости. Её основа искусственная, а ветви — настоящие. Дерево очень высокое, его высота практически равна высоте самого здания парламента Грузии. Что касается основания, то оно занимает почти всю площадку, на которой ежедневно устраивают свои встречи протестующие.

В настоящее время оппозиционно настроенные элементы собираются небольшими группами в разных местах площади перед парламентом. Установку новогодней ёлки на всякий случай охраняет полиция.

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AFP: дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся
08 декабря 2024, 16:49

Фото: iStock/Kesu01

В Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления, сообщило Agence France-Presse.
«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — подчёркивалось в материале агентства.

На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол, проинформировала израильская газета Times of Israel.

Ранее сообщалось, что на западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва. Израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.

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Хинштейн прибыл на место обстрела в город Льгов для контроля восстановления жилья
08 декабря 2024, 16:26

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прибыл на место обстрела в городе Льгове, чтобы проконтролировать восстановления жилья, сообщил Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Александр Хинштейн поделился, что в городе Льгов ночью из-за атаки Вооружённых сил Украины пострадало несколько домов, были «выбиты стекла в квартирах у людей».

«Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Александр Хинштейн подчеркнул, что нужно перестроить систему помощи населению, чтобы оказывать ее оперативно в связи с холодной погодой. Врио губернатора Курской области добавил, что находясь в городе, он связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для незамедлительного решения вопроса.

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В МИД Финляндии заявили о готовности расширять антироссийские санкции
08 декабря 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндия готова расширить санкции против России. Страна также не будет возражать против запрета российского никеля в Евросоюзе.
Об этом в интервью изданию Helsingin Sanomat заявила глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По её мнению, ЕС должен расширять и ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать запрет на импорт никеля из России, если государства ЕС придут к такому решению, сказала министр.

Ранее в Страсбурге Европарламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС усилить санкции против России, в частности, ввести дополнительные ограничения в химической и металлургической промышленности.

В финском городе Харьявалта расположено единственное в Евросоюзе производство, принадлежащее российскому «Норникелю».

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Провал Зеленского во Франции: Трамп опоздал на 40 минут и не смотрел в глаза. К чему привела встреча?
08 декабря 2024, 16:20

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Во Франции состоялось торжественное открытие собора Парижской Богоматери, восстановленного после серьезного пожара в 2019 году. В Париж для участия в торжественном открытии собора Парижской Богоматери прибыли высокопоставленные представители более 40 стран. Пользуясь случаем, Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа и Владимира Зеленского на трехстороннюю встречу в Елисейский дворец. Подробности переговоров читайте в материале «Радио 1».

Повод пообщаться с Трампом


Накануне открытия собора Нотр-Дам-де-Пари глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с представителями Трампа. Среди участников оказались будущий советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель по Украине, назначенный избранным президентом, Кит Келлог. По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».

Зеленскому необходимо было пообщаться с Дональдом Трампом лично и Макрон устроил эту встречу. Владимир Зеленский всем своим видом показал публике, что в Париж он приехал не на церемонию открытия собора Парижской Богоматери. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети Х, что на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже единственным политиком, не одетым в деловой костюм, был Зеленский.

«Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него», — написал Боуз, комментируя видео с церемонии.

Стало известно, грозит ли Макрону отставка после вотума о недоверии
Стало известно, грозит ли Макрону отставка после вотума о недоверии


Трамп выразил безразличие по отношению к Зеленскому


Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский (Фото: reuters.com)

Встреча началась с того, что очень пунктуальный Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистам, что они давние коллеги.

«Мы были невероятно успешны, работая вместе как в обороне, так и в защите. Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — сказал будший президент США.
При этом обсуждения длились всего 20 минут и итогового заявления так и не было озвучено.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского» — пишет New York Post.
Во время трёхсторонней встречи в Париже Трамп обнимал президента Франции Эммануэля Макрона и старался избегать взгляда на Зеленского. Присутствующие на мероприятии журналисты отметили, что Зеленский чувствовал себя крайне некомфортно.

Сделал вид, что все прошло по плану


После мероприятия Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским коллегами была «хорошая» и «продуктивная».

«Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже», — заявил Зеленский по итогам переговоров.

Согласно информации от The New York Times, после встречи Зеленского с Трампом в Елисейском дворце стало очевидно, что Украина готова пойти на мирные переговоры с Россией.

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В Дамаске прогремели два сильных взрыва
08 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/ aapsky

На западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По информации телеканала, израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.

В Дамаске произошли взрывы в квартале Меззе и в районе горы Касьюн, передал телеканал Al Jazeera. Подробности не раскрывались.


Ранее сообщалось, что вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00. Сроки действия новой меры не указывались.

Накануне заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки Даниэль Шапиро заявил, что Запад сохранит своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Шапиро призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны.

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