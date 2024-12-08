Вооружённая оппозиция в Сирии вошла в Тартус на побережье Средиземного моря

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Отряды сирийской вооружённой оппозиции вошли в Тартус на побережье Средиземного моря. В этом городе находится база Военно-морских сил России.
Об этом сообщил телеграм-канал Al Jazeera. Ранее сообщалось, что из порта Тартус, который Россия использовала в качестве пункта материальной помощи, вышли все российские корабли. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел РФ. В российском МИД сообщили, что находятся в постоянном контакте со всеми группировками оппозиции.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооружённые формирования сирийской оппозиции прорвались в Дамаск, захватили здание государственного телевидения и другие ключевые объекты инфраструктуры и объявили о свержении режима Башара Асада. По данным МИД РФ, Асад оставил пост президента и покинул Сирию.
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Александр Бойцов