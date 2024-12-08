Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг и заменило на знамя вооружённой оппозиции

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Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг официальных властей страны и вывесило символ вооружённой сирийской оппозиции, который они называют знаменем «Свободной Сирии», сообщило агентство Anodolu.
Сообщалось, что люди собрались у балкона консульского учреждения — там под многочисленные возгласы сняли флаг Сирии. Потом демонстранты показали толпе знамя вооружённой сирийской оппозиции — оно почти идентично официальному, но верхняя полоса закрашена не красным цветом, а зелёным.
Ещё сторонники вооружённой сирийской оппозиции вывесили свой флаг в посольстве Сирии в Афинах, их арестовали сотрудники правоохранительных органов, передал греческий телеканал Skai.
Они «рано утром в воскресенье вошли в посольство Сирии в афинском районе Психико, вывесили флаг революции на балконе здания и сняли портрет [президента Сирии] Башара Асада», отмечал телеканал. Сначала внутри здания находились до четырех человек. Потом двое ушли добровольно.
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Ещё сторонники вооружённой сирийской оппозиции вывесили свой флаг в посольстве Сирии в Афинах, их арестовали сотрудники правоохранительных органов, передал греческий телеканал Skai.
Они «рано утром в воскресенье вошли в посольство Сирии в афинском районе Психико, вывесили флаг революции на балконе здания и сняли портрет [президента Сирии] Башара Асада», отмечал телеканал. Сначала внутри здания находились до четырех человек. Потом двое ушли добровольно.
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Ольга Енгалычева