В Дамаске прогремели два сильных взрыва

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На западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По информации телеканала, израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.
В Дамаске произошли взрывы в квартале Меззе и в районе горы Касьюн, передал телеканал Al Jazeera. Подробности не раскрывались.
Ранее сообщалось, что вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00. Сроки действия новой меры не указывались.
Накануне заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки Даниэль Шапиро заявил, что Запад сохранит своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Шапиро призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны.
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В Дамаске произошли взрывы в квартале Меззе и в районе горы Касьюн, передал телеканал Al Jazeera. Подробности не раскрывались.
Ранее сообщалось, что вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00. Сроки действия новой меры не указывались.
Накануне заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки Даниэль Шапиро заявил, что Запад сохранит своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Шапиро призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны.
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Ольга Енгалычева