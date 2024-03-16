Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, заявил Лавров

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Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, поскольку они являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров к годовщине воссоединения.
Отметим, что Лавров записал видеообращение к 10-летию воссоединения. 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе регионов. 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Это историческое событие получило названии «Крымская весна».
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