«Воры и убийцы»: Эрдоган обвинил израильские власти в преступлениях в Газе

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Преступления, которые Израиль совершает в секторе Газа, становятся всё более жестокими, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.
«Израильское правительство — это воры. Израильская администрация во главе с Нетаньяху — лжецы. Израильское правительство во главе с Нетаньяху — фашистское. Главарь нацистов, который еще вчера хотел уничтожить многие слои населения, особенно евреев, утверждая, что они являются высшей расой, сегодня находится в израильской администрации», — прокомментировал происходящее Эрдоган.
По его словам, правительство, которое совершает убийства мирных женщин и детей, прикрываясь идеями сионизма, нельзя охарактеризовать иначе как «трусливое и жестокое».
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Евгения Парфентьева