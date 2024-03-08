Пять человек погибли в Газе при сбросе гуманитарной помощи в толпу

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В сектор Газа доставили очередную гуманитарную помощь. На этот раз не наземным транспортом, а авиацией, сообщает телеканал Al Hadath.
По сообщению телеканала, управление гражданской обороны палестинского анклава после сброса коробок с помощью, выяснила, что ими убило пять человек. Вылетевшие из самолёта коробки пришлись на головы поджидающих внизу палестинцев.
В связи с очень тяжёлой гуманитарной ситуацией 8 марта целый ряд стран, включающий в себя Германию, ОАЭ, Италию, Грецию, США, Великобританию и Еврокомиссию, заключили соглашение о создании в сектор Газа дополнительного гуманитарного морского коридора на Кипре. Подписавшие его страны уверены, что защита гражданского населения в анклаве – основной принцип международного гуманитарного права, который требует уважения.
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«Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы», - сообщил телеканал в эфире.
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Сергей Калугин