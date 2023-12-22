Воробьёв поздравил жителей Орехово-Зуева с открытием ФОКа «Звёздный»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех жителей Орехово-Зуева с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный» с ледовой ареной.
«Его здесь очень ждали. Строительство начали летом прошлого года при поддержке президента и федерального правительства. Старались всё закончить к зимним праздникам, чтобы порадовать наших спортсменов перед Новым годом», – рассказал глава региона в своём телеграм-канале.По его словам, половину ФОКа занимает крытая ледовая арена с трибуной на 330 мест. Для хоккеистов обустроили зал технической подготовки. В здании есть медпункт, кафе и прокат коньков.
«На открытие ФОКа мы пригласили легенд хоккея Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Якушева и других наших чемпионов. Они сыграли с ребятами из сборной Орехово-Зуева», – добавил Воробьёв.Он подчеркнул, что в «Звёздном» будут работать секции по фигурному катанию и хоккею, в которые планируется набрать около 300 ребят.
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Лора Луганская