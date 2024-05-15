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Воробьёв провёл встречу с главой Ленинского округа Каторовым

В Ленинском г.о. откроют движение по дороге ЮЛА, построят 5 школ и 5 детсадов
15 мая 2024, 19:33
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым, в ходе которой была затронута реализация президентских проектов.
Речь шла о реализации проектов в областях здравоохранения, образования, экономики, транспорта, благоустройства и дорожного строительства.

«Ленинский городской округ – быстро растущий, очень важный для нас. Абсолютно каждому хочется, чтоб его семье жилось комфортно. А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Всё это мы должны обеспечить. Знаю, что вы сразу, как возглавили его, очень много стали встречаться с жителями в разных уголках муниципалитета, в курсе всех вопросов, которые вам задают – транспорт, социальная инфраструктура, качество дорог», – подчеркнул Воробьёв.


Уже в декабре этого года в Ленинском округе будет запущено рабочее движение по Южно-Лыткарской дороге (ЮЛА), которая позволит разгрузить МКАД и другие магистрали. Жители благодаря открытию этой дороги смогут быстрее добираться до Лыткарина, Люберец, Раменского, Балашихи и Москвы.

Также продолжается реконструкция главных транспортных артерий Ленинского округа – Каширского и Володарского шоссе.

Губернатор попросил Каторова обратить внимание на обслуживание транспорта. В этом году округ получил 29 новых автобусов, которые сейчас работают на самых востребованных маршрутах. Развитие в этом направлении продолжается.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, в ходе встречи Воробьёв и Каторов отсудили строительство социальных объектов в округе. В прошлом году там открылись три школы и восемь детских садов. В этом году будут построены ещё десять образовательных учреждений.

«Мы ожидаем ввода 5 школ. По президентской программе построим учебное заведение на 1550 мест в Южной Битце. На сегодняшний день её готовность - больше 65%. К 1 сентября ожидаем, что дети смогут пойти в неё учиться. Еще одна школа - в Сапроново, должна вводиться по госпрограмме в 2025-м, но строители идут с опережением, и я думаю, что к концу этого года они смогут её сдать», – отметил Каторов.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также глава округа отметил, что до 2030 года будут открыты порядка 12 поликлинических зданий и сооружений, которые позволят полностью закрыть потребность в медучреждениях в округе.

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#андрей воробьёв
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#подмосковье
#развитие
Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня
Байден и Трамп согласились принять участие в теледебатах на CNN 27 июня
15 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/Moussa81

Нынешний президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на телеканале CNN.
Байден в соцсети Х написал что получил и принял приглашение от CNN поучаствовать в дебатах 27 июня.

Вслед за ним об участии в дебатах сообщил Трамп. Телеканалу Fox News он сказал: «Я буду там».

Затем действующий глава государства заявил, что также согласился на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC News 10 сентября. Трамп также подтвердил своё участие в дебатах с «криводушным Джо». Политики заявили, что будут добираться до телекомпании на собственном транспорте.

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Демешин, Беспрозванных: что известно о назначенных Путиным врио губернаторах регионов РФ
Путин назначил Демешина губернатором Хабаровского края
15 мая 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов.
Главой Калининградской области стал Алексей Беспрозванных. Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Алексей Смирнов назначен руководителем Курской области. Дмитрий Миляев будет руководить Тульской областью, а Дмитрий Демешин — Хабаровским краем. Подробнее о биографии политиков расскажет редакция «Радио 1».

Дмитрий Демешин


Дмитрий Викторович Демешин является уроженцем Узбекистана. Родился 2 августа 1976 года.

Окончил Саратовскую академию юриспруденции, где получил юридическое образование. Карьеру юриста Демешин начал помощником прокурора в Коломенском. Позже стал старшим следователем в Щелкове, дойдя до поста зампрокурора.

В 2008 году Демешин получил должность зампрокурора Ростовского региона, которую занимал в течение трех лет. До 2012-го был первым заместителем прокурора области. Через некоторое время Демешин стал главой прокуратуры Калужской области.

В 2014 году его трудовая биография продолжилась в Москве, в должности первого замначальника управления Генпрокуратуры. Занимался надзором в сфере противодействия коррупции. Через год продолжил путь в Генпрокуратуре в качестве замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

В 2017 году занял пост начальника Управления по надзору в сфере ОПК. Заместителем генерального прокурора России Демешин стал в 2019 году. В период с начала весны 2020 по май текущего года возглавлял прокуратуру в Дальневосточном федеральном округе.

За годы трудовой деятельности Дмитрий Демешин не раз был удостоен государственных наград. Имеет чин действительного государственного советника I класса.

Женат, есть сын.

Алексей Беспрозванных


Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 году в городе Лениногорске Казахской ССР. В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Имеет два высших образования.

В 2002-2003 годах был специалистом бюро внедрения ERP-систем (автоматизация управления предприятием) в алтайской компании «Байт софт». В 2004 году переехал в Новосибирск, где в течение пяти лет работал в телекоммуникационной компании «МТС» макрорегион «Сибирь».

С 2009 по 2012 год занимал должность директора филиала ОАО «МТС» в Воронежской области. В 2012-2016 годах был заместителем председателя правительства Воронежской области. Беспрозванных курировал сферы промышленности и транспорта, связи, потребительского рынка туризма и других.

В 2016 году переехал в Москву, где до осени 2017 года занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. С ноября этого же года был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Беспрозванных является действительным государственный советником РФ II класса. Также награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Илья Середюк

Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово в семье педагогов. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет.

Работал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, после чего стал советником первого заместителя губернатора. В 2000-2003 годах занимал должность заместителя директора по экономике, затем директор по финансам и экономике Кемеровского ОАО «Ортон».

С 2003 по 2006 год возглавлял управление промышленности и потребительского рынка администрации Кемерова, с 2006 года был замглавы Кемерова по городскому развитию. В 2011-2015 годах Середюк являлся главой Кемеровского муниципального района.

В сентябре 2016 года был избран мэром Кемерова (выдвигался от партии «Единая Россия»). В сентябре 2021 года Кемеровский горсовет одобрил кандидатуру Ильи Середюка на пост главы Кемерова на повторный срок.

Осенью 2022 года перешел на работу в правительство Кемеровской области. Имеет награды Кемеровской области, в том числе медали «За служение Кузбассу».

Дмитрий Миляев


Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.

С 1999 по 2000 гг работал в профессиональном лицее № 25 имени Н. Демидова в Туле. С февраля по май 1999 года являлся заместителем директора лицея по социальным вопросам.

С июня 2000 года по июнь 2010 года — ведущий юрисконсульт, замгендиректора по правовым вопросам и управлению персоналом. Миляев также исполнял обязанности генерального директора ОАО «Тульского комбината хлебопродуктов».

С августа 2014 года по сентябрь 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства Тульской области. С октября 2019 года до ноября 2022 года Миляев был главой администрации Тулы.

С ноября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Алексей Смирнов


Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. В 1995 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию.

С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области. С 2004 по 2010 годы занимал различные посты в администрации Курска. В 2011 году Смирнов занимал должность заместителя руководителя администрации городского поселения Сергиев Посад.

С 2011 по 2012 годы был советником министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также начальником управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения. В 2012-2015 г. занимал позицию заместителя министра строительного комплекса Подмосковья.

С 2015 по 2016 годы был первым заместителем министра строительного комплекса Московской области. В июле 2016 года Смирнов был назначен первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Осенью 2018 года занимал должность заместителя губернатора Курской области. С августа 2022 года одновременно занимал пост председателя правительства Курской области.

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#россия
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#указ
#пост
#путин
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Путин назвал Фицо сильным духом человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления
15 мая 2024, 19:03

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо мужественным и сильным духом человеком.
Глава государства выразил надежду на то, что эти качества помогут политику выстоять в столь тяжёлой ситуации.

Также Путин назвал произошедшее покушение чудовищным преступлением, которому нет никаких оправданий.

Напомним, что в среду неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло во время встречи с общественностью после выездного заседания кабмина страны. Политика экстренно госпитализировали с ранением в брюшной полости. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Покушение на Фицо прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев решительно осуждает этот акт насилия.

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#стрельба
#пострадавший
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Медведев призвал не допускать «бесконечных согласований» по вопросам обороны
15 мая 2024, 18:43

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поставил задачу четко скоординировать усилия ведомств по укреплению оборонного потенциала страны. Об этом Медведев сообщил во время заседания.
По словам зампреда Совбеза России, принимаемые решения должны быть «конкретными и не забюрокраченными». Медведев подчеркнул, что так как ведомств много, то нельзя допускать, чтобы всяческие важные решения повторялись или терялись в бесконечном числе согласований.

Напомним, сегодня, 15 мая, глава российского государства провел совещание по развитию ОПК. В рамках рабочей встречи Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. По словам российского лидера, назначение Андрея Белоусова связано с возросшими расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в этом году.

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Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо
15 мая 2024, 18:42

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывал в шоке, узнав о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Он заявил, что до сих пор потрясён произошедшим, после чего пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Столтенберг подчеркнул, что мысленно находится рядом с пострадавшим политиком, его близкими и народом Словакии.

Ранее сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло в ходе встречи политика с общественностью после выездного заседания кабмина страны. Фицо экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжёлое.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот инцидент, заявил, что Киев решительно осуждает этот акт насилия. А в российской Госдуме заявили, что за произошедшим может стоять Украина.

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#йенс столтенберг
#нато
#роберт фицо
#словакия
#стрельба
#пострадавший
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Российским СМИ запретили доступ в Евросоюз
Послы ЕС согласовали запрет доступа к ЕС к трём российским СМИ
15 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/Mihrzn

Нескольким российским СМИ запретили доступ на территории Европейского союза. Соответствующий запрет согласовали послы Евросоюза.
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, под запрет попали РИА Новости, «Известия», «Российская газета», а также чешский портал Voice of Europe, который обвиняют в распространении пророссийской информации.

Отмечается, что после согласования запрета депутатами, мера должна быть утверждена министрами иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт урана из России. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Это приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.

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#евросоюз
#россия
#сми
#запрет
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Стало известно, кто возглавил Московский и Ленинградский военные округа
Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а Московский – Кузовлев
15 мая 2024, 17:14

Фото: iStock/zim286

Ленинградский военный округ возглавил герой России генерал-полковник Александр Лапин, а Московский – генерал-полковник Сергей Кузолев. Об этом сообщается в списке участников встречи с президентом России Владимиром Путиным, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Лапин занимал пост первого заместителя начальника сухопутных войск, а Кузолев возглавлял Южный военный округ.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому заместитель министра обороны генерал-полковник Адексей Кузьменков вновь занял пост заместителя директора Росгвардии.

Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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#кремль
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#пост
#владимир путин
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Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе
15 мая 2024, 17:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
О том, за что Фицо пытались убить, почему его называют пророссийским политиком и как он влияет на спецоперацию на Украине, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии (с 1993 года Словацкая Республика). В 1986 году окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. С 2000 года Фицо — член Словацкой ассоциации юристов.

Роберт Фицо премьер-министр Словакии


После победы Н-СД на парламентских выборах летом 2006 года Роберт Фицо создал правительственную коалицию.

Через шесть лет Роберт Фицо вновь стал премьер-министром. Политик впервые в истории независимой Словакии сформировал однопартийное правительство. Зимой 2013 года Н-СД выдвинула Фицо своим официальным кандидатом на должность президента Словакии. Примечательно, что при власти Роберта Фицо экономика в стране была стабильной.

Отношение Фицо к Украине


Весной прошлого года, являясь лидером парламентской оппозиции, Фицо неоднократно отмечал, что хочет прекратить поставки оружия Украине. Спустя несколько месяцев благодаря Роберту Фицо правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи киевскому режиму на 40,3 миллиона евро.

Фицо также был против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Премьер-министр Словакии утверждал, что принимать Украину в состав блока — это абсолютно глупое и бессмысленное политическое решение.

По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет, ведь это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.


Фицо пророссийский политик


Отношение Роберта Фицо к антироссийским санкциям является отрицательным. Премьер Словакии не поддерживает санкционное давление со стороны Запада на Россию. Фицо считает, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии.

Фицо многократно заявлял, что отвергает представление, что России якобы не существует. По словам политика, Словакия заинтересована в хороших отношениях с РФ.

Участие Фицо в скандалах


В мае 2022 года года парламент Словакии проголосовал против лишения депутатской неприкосновенности Роберта Фицо. Прокуратура республики выдвигала обвинение против Фицо за создание организованной преступной группы.

В это же время Фицо отказался присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского перед парламентариями с помощью телемоста, обвинив его в том, что он регулярно обманывает не только Украину, но и все мировое сообщество.

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии


15 мая 2024 года в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен.

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#политика
#пистолет
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Путин сообщил об изменениях в Генштабе
Путин: изменения в Генштабе России не планируются
15 мая 2024, 17:04

Фото: сайт Кремля

В Генштабе ВС РФ не планируется никаких изменений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов.
Глава государства подчеркнул, что в России сложился блок боевой работы, который работает ритмично и действует успешно, поэтому никаких изменений в структуре, обеспечивающей боевую работу, не планируется.

Подчеркнём, что на встрече с Путиным присутствовали новоизбранный министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, которого президент поблагодарил за хорошую работу над строительством российской армии и приданием ей нового облика.

Ранее Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий со стороны Запада.

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