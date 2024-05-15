Воробьёв провёл встречу с главой Ленинского округа Каторовым

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым, в ходе которой была затронута реализация президентских проектов.
Речь шла о реализации проектов в областях здравоохранения, образования, экономики, транспорта, благоустройства и дорожного строительства.
Уже в декабре этого года в Ленинском округе будет запущено рабочее движение по Южно-Лыткарской дороге (ЮЛА), которая позволит разгрузить МКАД и другие магистрали. Жители благодаря открытию этой дороги смогут быстрее добираться до Лыткарина, Люберец, Раменского, Балашихи и Москвы.
Также продолжается реконструкция главных транспортных артерий Ленинского округа – Каширского и Володарского шоссе.
Губернатор попросил Каторова обратить внимание на обслуживание транспорта. В этом году округ получил 29 новых автобусов, которые сейчас работают на самых востребованных маршрутах. Развитие в этом направлении продолжается.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Кроме того, в ходе встречи Воробьёв и Каторов отсудили строительство социальных объектов в округе. В прошлом году там открылись три школы и восемь детских садов. В этом году будут построены ещё десять образовательных учреждений.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Также глава округа отметил, что до 2030 года будут открыты порядка 12 поликлинических зданий и сооружений, которые позволят полностью закрыть потребность в медучреждениях в округе.
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«Ленинский городской округ – быстро растущий, очень важный для нас. Абсолютно каждому хочется, чтоб его семье жилось комфортно. А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Всё это мы должны обеспечить. Знаю, что вы сразу, как возглавили его, очень много стали встречаться с жителями в разных уголках муниципалитета, в курсе всех вопросов, которые вам задают – транспорт, социальная инфраструктура, качество дорог», – подчеркнул Воробьёв.
Уже в декабре этого года в Ленинском округе будет запущено рабочее движение по Южно-Лыткарской дороге (ЮЛА), которая позволит разгрузить МКАД и другие магистрали. Жители благодаря открытию этой дороги смогут быстрее добираться до Лыткарина, Люберец, Раменского, Балашихи и Москвы.
Также продолжается реконструкция главных транспортных артерий Ленинского округа – Каширского и Володарского шоссе.
Губернатор попросил Каторова обратить внимание на обслуживание транспорта. В этом году округ получил 29 новых автобусов, которые сейчас работают на самых востребованных маршрутах. Развитие в этом направлении продолжается.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Кроме того, в ходе встречи Воробьёв и Каторов отсудили строительство социальных объектов в округе. В прошлом году там открылись три школы и восемь детских садов. В этом году будут построены ещё десять образовательных учреждений.
«Мы ожидаем ввода 5 школ. По президентской программе построим учебное заведение на 1550 мест в Южной Битце. На сегодняшний день её готовность - больше 65%. К 1 сентября ожидаем, что дети смогут пойти в неё учиться. Еще одна школа - в Сапроново, должна вводиться по госпрограмме в 2025-м, но строители идут с опережением, и я думаю, что к концу этого года они смогут её сдать», – отметил Каторов.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Также глава округа отметил, что до 2030 года будут открыты порядка 12 поликлинических зданий и сооружений, которые позволят полностью закрыть потребность в медучреждениях в округе.
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Анастасия Чинкова