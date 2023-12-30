Число погибших при обстреле в Белгороде возросло до 10 человек

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Число погибших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду возросло до 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что погибли пять человек, среди которых двое детей.
Предварительно отмечается, что украинские военные производили атаки на город с помощью реактивной системы залпового огня «Град».
В результате обстрелов были повреждены свыше 40 зданий, несколько десятков автомобилей и пассажирских автобусов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе сохраняется опасная обстановка. А спецслужбы Украины, подтвердившие нанесение ударов отметили, что атаки по городу ещё не завершены.
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Предварительно отмечается, что украинские военные производили атаки на город с помощью реактивной системы залпового огня «Град».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе сохраняется опасная обстановка. А спецслужбы Украины, подтвердившие нанесение ударов отметили, что атаки по городу ещё не завершены.
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Анастасия Чинкова