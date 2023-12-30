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Число погибших при обстреле в Белгороде возросло до 10 человек

«112»: 10 человек погибли при обстреле ВСУ в Белгороде
30 декабря 2023, 16:51
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Число погибших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду возросло до 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что погибли пять человек, среди которых двое детей.

Предварительно отмечается, что украинские военные производили атаки на город с помощью реактивной системы залпового огня «Град».


В результате обстрелов были повреждены свыше 40 зданий, несколько десятков автомобилей и пассажирских автобусов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе сохраняется опасная обстановка. А спецслужбы Украины, подтвердившие нанесение ударов отметили, что атаки по городу ещё не завершены.

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#обстрел
#вячеслав гладков
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Наёмник из США Вандайк рассказал о невозможности покинуть окопы из-за огня ВС РФ
30 декабря 2023, 17:07

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российские военные постоянно атакуют позиции ВСУ с использованием большого количества беспилотников и плотного огня артиллерии. Из-за этого каждый военнослужащий находится в постоянной опасности и буквально не может голову поднять из окопа.
Об этом рассказал американский наёмник Мэттью Вандайк. В эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive он вспомнил, как прибыл на передовую во время первой миссии на Украине. Солдат удачи подчеркнул, что ситуация не была похожа ни на что, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Российские дроны постоянно охотились за ними и забрасывали гранатами. Вандайк отметил, что это был совершенно новый опыт, когда его выслеживали и атаковали с воздуха, а он никак не мог ответить.

также американский наёмник отметил необычайно высокую плотность огня российской артиллерии. По его словам, снаряды прилетали буквально каждые десять секунд. Из-за плотного огня и барражирующих беспилотников он и его товарищи не могли покинуть окоп из-за угрозы тут же быть убитыми.

Все иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, постоянно отмечают непохожесть конфликта на всё то, с чем им приходилось сталкиваться раньше в Афганистане и на Ближнем Востоке. Прежде всего, из-за несравненно более высокой интенсивности боевых действий.

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Спецслужбы Украины подтвердили нанесение ударов по Белгороду
30 декабря 2023, 16:44

Фото: iStock/Standart

Спецслужбы Украины подтвердили нанесение массированных ударов по Белгороду. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина».
Источник издания отметил, что эти удары были произведены в качестве ответной меры за удары российской армии по военным объектам ВСУ в Харькове, Одессе и Днепре.

Также он подчеркнул, что на этом атаки на город не закончились.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах по центру города. В результате обстрелов погибли пять человек, среди которых двое детей. Ещё 30 получили ранения. В городе на некоторое время была включена сирена ракетной опасности, а жителей призвали спуститься в укрытие, поскольку безопасность для нахождения на поверхности пока не обеспечена.

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Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
#украина
#всу
#россия
#белгород
#вячеслав гладков
#обстрел
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До 30 человек возросло число пострадавших при обстреле в Белгороде
«112»: при обстреле в Белгороде пострадали 30 человек
30 декабря 2023, 16:14

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Возросло число пострадавших при массированном ударе украинской армии по центру Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате обстрела ВСУ пострадавшими числятся 30 человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле в городе погибли двое детей. В настоящее время опасность сохраняется, была включена сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в убежища.

Очевидцы сообщают, что в центре города стоят повреждённые автомобили, лежат стёкла и обрушившиеся части обшивки зданий.

Также отмечалось, что несколько украинских снарядов попали в жилые массивы.

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#вячеслав гладков
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Один из украинских снарядов угодил в здание БГТУ
30 декабря 2023, 16:14

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Во время обстрела ВСУ одна из ракет попала в здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). К счастью, в это время студентов на занятиях не было.
Здание вуза получило серьёзные повреждения, передаёт телеграм-канал Readovka. Выбиты стёкла, в одной из стен зияет огромная дыра. Сообщается, что это первый прилёт в этот район города. В Белгороде продолжает звучать сигнал воздушной тревоги. Власти обращаются к горожанам с просьбой не покидать укрытия, сообщая, что опасность ещё сохраняется.

Во время ударов по центру Белгорода пострадали 40 человек. На данный момент известно о пяти погибших, в том числе двух детях. Жертв обстрела может оказаться больше, информация по ним пока ещё в стадии уточнения.

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Количество погибших в результате обстрела Белгорода возросло до пяти человек
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#обстрел
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде сохраняется опасность, жители спускаются в укрытия
30 декабря 2023, 16:06

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, жители спускаются в укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что в городе по-прежнему сохраняется нестабильная, опасная ситуация, поэтому была приведена в действие система оповещения о ракетной опасности.

Ранее глава Белгородской области сообщал, что украинские военные нанесли массированные удары по центру Белгорода, несколько снарядов попали в жилые массивы, в результате чего погибли двое детей, несколько людей числятся пострадавшими.

Также сообщается, что возросло число погибших в результате обстрела в центре Белгорода. В настоящее время известно о пяти несчастных случаях.

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#вячеслав гладков
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#ракета
#обстрел
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«Россия их примет»: на Украине нашли альтернативы переговорам
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина выдвинет ультиматум России
30 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/Diy13

Украина вместо проведения переговоров намерена выдвинуть России ультиматум. Об этом сообщил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, Украина категорически отказывается от проведения переговоров. Однако будут выдвинуты ультимативные требования к России, которая обязательно их примет.

Советник Владимира Зеленского неоднократно выражал позицию о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения боевых действий, поскольку каждый из них будет означать победу России.

При этом в России постоянно заявляют о готовности к проведению мирных переговоров.

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Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Губернатор Гладков: двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
30 декабря 2023, 15:21

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные произвели удар по центру Белгорода, в результате чего погибли дети. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за украинского удара погибли двое детей, также есть несколько пострадавших.

Гладков уточнил, что несколько снарядов упали в жилом секторе.

Губернатор пообещал держать жителей в курсе происходящих событий и позже сообщить о подробностях данного случая.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате обстрела ВСУ погиб ребёнок 2014 года рождения. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

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#белгород
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#украина
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#обстрел
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Стали известны последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: коммуникации ВСУ были нарушены ударами ВС РФ
30 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/aapsky

Поражение российскими военными украинских складов с западными ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP негативно скажется на ВСУ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, в результате ударов ВС РФ по критическим объектам, были нарушены коммуникации украинской армии. Такие атаки приведут к негативным последствиям для Украины, в частности потому, что некоторые удары пришлись по местам сборки ракет.

Дадыкин подчеркнул, что задача российских военных состояла в том, чтобы уничтожить украинские средства противовоздушной обороны. Это было необходимо для поддержания эффективной работы российских Воздушно-космических сил.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории Украины. В результате этого, были уничтожены склады, на которых хранились крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Киев получил от западных союзников. Также были произведены атаки на аэродромы с самолётами, предназначенными для запуска этих ракет.

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#вооружение
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Ребёнок погиб при обстреле ВСУ в Брянской области
Богомаз: ребёнок 2014 года рождения погиб при обстреле ВСУ в Брянской области
30 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/eranicle

В Брянской области в результате украинского обстрела погиб ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что удары ВСУ были произведены по сёлам Кистер и Борщево в Погарском районе Брянской области.

В результате атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.

Богомаз выразил соболезнования семье погибшего, а также уточнил, что родственникам оказали необходимую помощь.

Также губернатор региона добавил, что украинскими военными было выпущено более десяти снарядов из реактивной системы залпового огня.

В настоящее время на месте падения ракет работают оперативные и экстренные службы.

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