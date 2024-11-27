Востоковед Фарсах: Израиль и Ливан скорее всего договорятся о выводе войск

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Израиль и Ливан с высокой вероятностью договорятся о выводе войск, заявил политолог и востоковед Низар Фарсах. По его словам, ЦАХАЛ отступит к югу от ливанской границы, а «Хезболла» выведет войска из района к югу от Литани.
«Израиль отступит к «голубой линии», к югу от ливанской границы, а «Хезболла» выведет своих военных из района к югу от Литани», — предположил он в беседе с «Известиями».Фарсах указал, что Израиль понес большие потери в войне с «Хезболлой», хоть и смог уничтожить большую часть руководства ливанской организации.
«Они не продвинулись более чем на 5 км и понесли большие потери, в том числе среди элитных войск», — пояснил эксперт.Он также отметил, «Хезболлу» к началам переговоров подтолкнул Иран, а на Израиль надавили США.
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