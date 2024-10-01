Востоковед перечислил сценарии развития операции ЦАХАЛа в Ливане

С 1 октября Североатлантический альянс будет возглавлять Марк Рютте, который пришел на смену Йенсу Столтенбергу, занимающему этот пост десять лет подряд. О том, что известно о Рютте, почему он получил прозвища Мистер Нет и Тефлоновый Марк, и как его назначение отразится на России расскажет редакция «Радио 1».