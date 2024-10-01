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Востоковед перечислил сценарии развития операции ЦАХАЛа в Ливане

Тарасов: Ливан может превратиться в Газу из-за вторжения ЦАХАЛа
01 октября 2024, 16:21
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Ливан может стать Газой на фоне вторжения ЦАХАЛ, если у шиитского движения «Хезболлах» остались запасы, чтобы наносить ответные удары и продвигаться вглубь страны. Такое мнение «Ленте.ру» высказал востоковед Станислав Тарасов.
По его словам, Израиль говорит о намерениях провести ограниченную операцию в районе укреплений шиитов в приграничье. При этом ЦАХАЛ бомбит юг Ливана и южную часть Бейрута, то есть весь Ливан.

«Это говорит о том, что у Израиля могут быть намерения более широкие. А если только даже они возьмут под контроль юг Ливана, «Хезболла» может переместиться на север и оттуда наносить удары. Это раз. Кстати говоря, учитывая, что они заявили об ограниченной якобы операции, ливанская армия выдвинулась к границе, чтобы не дать возможности израильтянам продвигаться в глубь страны. Это два», — пояснил аналитик.



Кроме того, по мнению Тарасова, боевые действия могут приобрести элементы так называемой партизанской войны, как это делали участники ХАМАС. Тогда, считает Тарасов, все может обернуться длительным противостоянием. Переговоры же возможны, если Израиль посчитает, что он ликвидировал основу «Хезболлах», и все ограничится локальными сражениями.

«…То тогда следует ожидать, что Тель-Авив вступит, наконец-таки, в переговоры с официальным Дамаском о правилах игры, разграничительных линиях», — добавил Тарасов.

Востоковед резюмировал, что немаловажно поведение внешних игроков. В частности, речь идет об Иране, являющемся самым тесным союзником шиитской группировки.

«…Но он, в общем, занял нейтральную позицию, демонстрируя незаинтересованность в участии в этой войне. Он считает это для себя ловушкой», — резюмировал Тарасов.

Ранее аналитик упоминал, что в СМИ Израиля звучала информация о так называемой операции «Большой Израиль».

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#мир
#израиль
#ливан
#цахал
#новости
#война
ЦАХАЛ сообщил о мобилизации дополнительных сил и четырех резервных бригад
01 октября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Sckrepka

ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады, а также дополнительные силы, чтобы решить оперативные задачи на северной линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
«…Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации «Хезболлах» и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома», — пояснили там.
Ранее эксперт Станислав Тарасов перечислил возможные сценарии развития событий в зоне боевых действий между Израилем и Ливаном. Востоковед подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, а ее разрешение может зависеть от нескольких факторов.

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#мир
#цахал
#израиль
#война
#ливан
#новости
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Депутат Рады Дмитрук: В мирной Украине Зеленского ожидает тюрьма
01 октября 2024, 16:35

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

В мирном будущем Украины нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому нет места. Скорее всего, его ожидают суд и тюрьма.
Такое мнение высказал покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук. В своём телеграм-канале он написал, что именно поэтому Зеленский и делает всё возможное для того, чтобы военные действия продолжались. Он просто не заинтересован в прекращении огня на Украине.

Парламентарий уверен, что киевский президент и его окружение всеми силами затягивают начало мирных переговоров. По мнению депутата, завершить конфликт можно было ещё в 2022 году в Стамбуле, но Зеленский «в очередной раз всех обманул» и не выполнил свои обязательства. По словам Дмитрука, президент и его команда, как только придёт его время, покинут Украину безвозвратно. А сейчас они грабят страну, понимая, что их конец близок.

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#военные
#конфликт
#президент
#мнение
#депутат
#зеленский
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Во Франции резко отреагировали на нового генсека НАТО
Филиппо: блок НАТО является сектой глобалистов
01 октября 2024, 14:12

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

НАТО является сектой глобалистов, заявил в социальных сетях глава партии Франции «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом политик среагировал на нового руководителя альянса Марка Рютте.
«Вот это и есть секта глобалистов! Убирайтесь прочь!» — гласит публикация.
Филиппо уточнил, что Рютте был первым из тех, кто захотел дать Украине истребители. Как сообщалось ранее, Марк Рютте обозначил приоритеты НАТО. Они заключаются в поддержке Украины, а также в финансировании обороны Североатлантического альянса.

Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг официально передал полномочия Рютте. Он занимал пост на протяжении 14 лет с октября 2010 года.

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#мир
#франция
#нато
#новости
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Шольц хочет поговорить с Путиным в ближайшие недели в преддверии саммита G20
01 октября 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, ссылаясь на источники в германском кабмине.
В начале прошлого месяца представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что политик поговорит с российским лидером «если сочтет момент подходящим». Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

Перед этим Шольц говорил о необходимости обсуждения пути к миру на Украине максимально быстро.

Ранее сообщалось, какую реакцию в Госдуме вызвал доклад ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ на Украине.

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На Западе заявили о катастрофе США
#мир
#германия
#россия
#олаф шольц
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#g20
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Представители «Хезболлы» заявили о ракетном ударе по штаб-квартире «Моссада»
01 октября 2024, 13:33

Фото: istockphoto/bpawesome

Представители шиитского движения «Хезболла» заявили о ракетном ударе по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» на окраине Тель-Авива. По их словам, для атаки использовались ракеты «Фади-4».
Соответствующее сообщение появилось в мессенджерах и социальных сетях «Хезболлы». Уточняется, что пуски ракет были произведены по базе военной разведки Глилот и штаб-квартире «Моссада». Объекты расположены неподалёку друг от друга, на окраине израильской столицы.

Израильские средства массовой информации сообщают, что в результате атаки два человека получили ранения средней тяжести, им оказывается медицинская помощь. Также подтверждается, что ливанское движение взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.

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#обстрел
#израиль
#ливан
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Журналист-иноагент Невзоров* на концерте в США отрёкся от Петербурга
01 октября 2024, 13:11

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Журналист Александр Невзоров* на концерте в США заявил, что никогда больше не приедет в Санкт-Петербург. Он сказал, что больше не считает его родным городом и назвал «осквернённым местом».
Во время выступления в нью-йоркском районе Брайтон-Бич, где традиционно селится много русскоязычной публики, журналист держал в руках жёлто-синий микрофон. Он также периодически выкрикивал «Слава Украине!» и сравнил полученный им в 2022 году украинский паспорт с орденом. Когда его спросили, почему он говорит по-русски, Невзоров* ответил, что русский язык не является собственностью Российской Федерации.

Журналист Александр Невзоров* внесён в реестр иностранных агентов. Он и его супруга Лидия признаны экстремистским объединением. Их деятельность в РФ запрещена, а имущество и доходы было решено обратить в доход государства.

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* Признан иноагентом в РФ; вместе с супругой Лидией образует экстремистское объединение
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#иноагенты
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В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО Марка Рютте
Песков: Политика НАТО не изменится с новым генсеком Рютте
01 октября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

НАТО не изменит свою политику с назначением нового генсека Марка Рютте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 октября.
«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — цитирует Пескова РИА.
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменил на должности генсека Йенса Столтенберга 1 октября. О новом назначении сообщили на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе.

Рютте уже заявил, что Украина должна присоединиться к блоку Североатлантического альянса. Говоря о будущих приоритетах НАТО, новый генсек обозначил повышение расходов на оборону и Украину.

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#нато
#кремль
#дмитрий песков
#политика
#украина
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Заклинатель Трампа и Мистер Нет: чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте и что от него ждать России
01 октября 2024, 12:34

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

С 1 октября Североатлантический альянс будет возглавлять Марк Рютте, который пришел на смену Йенсу Столтенбергу, занимающему этот пост десять лет подряд. О том, что известно о Рютте, почему он получил прозвища Мистер Нет и Тефлоновый Марк, и как его назначение отразится на России расскажет редакция «Радио 1».

Почему НАТО выбрало Рютте на пост генсека


В конце июня послы стран НАТО решили назначить 57-летнего Марка Рютте новым генеральным секретарем. Прежде он занимал пост премьер-министра Нидерландов. Назначение Рютте считалось практически решенным еще весной, так как 28 из 32 стран альянса поддержали его кандидатуру, включая такие ключевые государства, как США, Германия, Франция и Великобритания.

Однако сначала восточноевропейские страны не были согласны с его кандидатурой. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, также претендовавшая на эту должность, выражала недовольство, поднимая вопрос о том, почему в НАТО существуют страны первого и второго сорта. Тем не менее, в апреле она изменила своё мнение и поддержала Рютте, получив затем роль главы европейской дипломатии. Также неожиданно в гонку за пост генсека вступил президент Румынии Клаус Йоханнис, однако уже 20 июня он отказался от выдвижения. Турция, изначально сомневавшаяся в Рютте, после переговоров с ним также смягчила свою позицию.


Чем известен Марк Рютте: биография, карьера

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Марк Рютте появился на свет в 1967 году в семье Исаака и Эрмины Рютте. Когда в 1942 году японские силы оккупировали архипелаг, Исаак, будучи мобилизованным, попал в лагерь для военнопленных в Батавии (сейчас Джакарта), где его жена скончалась от истощения. После войны Исаак женился на сестре покойной. В конце 1950-х годов, когда Индонезия стала независимой, началась национализация голландских компаний, и семья Рютте вернулась в Нидерланды, в Гаагу, где и родился Марк, самый младший в семье из шести детей.

В детстве Марк мечтал стать пианистом, но выбрал изучение истории в Лейденском университете и получил магистерскую степень в 1992 году. Уже в годы учебы Рютте занялся политикой, работая в молодежной организации VVD. После учебы он пробовал себя в бизнесе, а в 2002 году стал государственным секретарем по вопросам труда и социальной защиты. С 2003 года он был избран в палату представителей, а в 2006 году возглавил партию VVD после отставки ее лидера.

По итогам выборов 2010 года партия Рютте заняла 31 место в парламенте, впервые став ведущей политической силой в стране. VVD заключила соглашение о формировании правящей коалиции с партией «Христианско-демократический призыв» и одновременно заручилась внешней поддержкой от ультраправой Партии за свободу (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом. В октябре 2010 года королева Беатрикс назначила Рютте премьер-министром, после чего он возглавлял правительство почти 14 лет — дольше, чем любой другой лидер в ЕС, кроме Виктора Орбана и Ангелы Меркель.

В ходе первого срока Рютте обещал избирателям существенно сократить государственные расходы и уменьшить пособия для мигрантов, стремясь преодолеть последствия экономического кризиса. Журналисты сравнивали его «бережливый» подход с экономической политикой Маргарет Тэтчер. Однако в 2012 году бюджетный дефицит Нидерландов превысил 3% ВВП, что вынудило правительство урезать бюджет, вызвав потерю поддержки от PVV. В результате кабинет Рютте подал в отставку. На досрочных выборах той же осенью VVD сохранила лидерство, сформировав коалицию с Партией труда.

Песков: Столтенберг делает скандальные заявления перед уходом с поста главы НАТО
Песков: Столтенберг делает скандальные заявления перед уходом с поста главы НАТО

Второй кабинет Рютте успешно проработал полный срок. В Европейском Союзе Рютте зарекомендовал себя как решительный переговорщик. The Conversation упоминает, что во время кризиса еврозоны голландский премьер активно поддержал меры строгой экономии и реформы в южных странах Европы. Позже он сыграл ключевую роль в разработке миграционной политики ЕС, в частности, в соглашении с Турцией 2016 года, направленном на сокращение незаконной миграции из этой страны в Европу (в 2023 году он стал одним из инициаторов аналогичной сделки с Тунисом). Во время обсуждений по восстановлению экономики блока после пандемии Рютте получил прозвище Мистер Нет от южных и восточных европейцев, так как выступал против дополнительного финансирования этих стран, ссылаясь на значительный торговый профицит Нидерландов.

На парламентских выборах 2017 года партия Рютте вновь заняла первое место, получив 33 мандата.

Политик стал премьером в третий раз. Одним из первых решений нового кабинета стало отмена налога на дивиденды, что не значилось в предвыборных обещаниях. Оппозиция обвинила его в сокрытии информации о ведении переговоров, однако это не привело к серьезным последствиям. Политический успех Рютте во многом объясняется сложностью голландской политической системы, но его карьера не обошлась без скандалов, включая отставку правительства в 2021 году из-за ошибок в выдаче детских пособий. На внеочередных выборах его партия снова получила 34 мандата, позволяя ему сформировать кабинет. Рютте стали называть Тефлоновым Марком, к которому ничего не прилипает.

Четвертый срок Рютте на посту премьер-министра стал для него последним. Внутри правящей коалиции, состоящей из тех же четырех партий, возникли разногласия по вопросам миграционной политики. Партия Рютте и «Христианско-демократический призыв» поддерживали введение ограничений на подачу убежища, тогда как их союзники были против. Достигнуть компромисса не удалось, и в июле 2023 года Рютте объявил о намерении правительства уйти в отставку, хотя продолжил исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.

В августе 2023 года он также покинул пост лидера VVD, его место заняла Дилан Йешилгёз-Зегериус. В ноябре на парламентских выборах победила партия Вилдерса, выступавшая против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Формирование правой коалиции состоялось только к июлю, к ней присоединились VVD, Фермерско-гражданское движение (BBB) и «Новый социальный контракт» (NSC). Вилдерс отказался от претензий на пост премьер-министра, а его партия поддержала Киев. Новым премьером стал Дик Схоф, ранее возглавлявший разведку и безопасность.


Задачи Рютте на посту генсека НАТО

Бывший премьер намерен усиливать присутствие восточноевропейских стран в альянсе, предлагая местные должности политикам из этих государств, о чем он неоднократно заявлял ранее. Самым трудным испытанием для Рютте, по мнению Euractiv, станет сохранение роли США в НАТО в условиях, когда Россия пытается подорвать единство альянса.

Сторонники Рютте уверены, что он справится с возможным возвращением Трампа. Во время саммита НАТО 2018 года Трамп заявил, что США будут действовать независимо, если союзники не увеличат свои оборонные бюджеты. По словам представителей НАТО, именно Рютте удалось убедить американского президента, что расходы на оборону увеличиваются, хотя это не соответствовало действительности, что и привело к его прозвищу Заклинатель Трампа. В этом году Трамп повторил, что Вашингтон не станет защищать НАТО в случае конфликта с Россией, что вызвало обсуждение создания альтернативной структуры. Рютте отметил, что Европе следует сосредоточиться на поддержке Украины, вместо того чтобы беспокоиться о возвращении Трампа.

Позиция Рютте по Украине


С момента начала российской военной операции в Украине Нидерланды проявили себя как надежный партнер Киева. На Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года президент Украины Владимир Зеленский отметил роль Рютте, заявив: «Я знаю его, он сохранит единство НАТО». В ответ на вопросы журналистов о сроках присоединения Украины к альянсу Рютте отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле «важно не давать Киеву слишком много надежд».

На пресс-конференции в июне Рютте подчеркнул, что в будущем альянсу необходимо будет наладить отношения с Россией.

«Сегодня Россия, безусловно, наш главный противник, и мы должны противостоять ей <…> Но в долгосрочной перспективе мы должны осознавать, что Россия останется, и когда конфликт завершится, нам нужно будет найти способ взаимодействия», — добавил он, отметив, что сейчас предсказать исход сложно.

Реакция России на назначение Рютте


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение Рютте вряд ли повлияет на основную стратегию НАТО, члены которого продолжают сдерживать Российскую Федерацию.

«Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — сообщил он.

В НАТО ожидают, что Рютте продолжит линию Столтенберга, укрепляя поддержку Киева и содействуя увеличению оборонных расходов.

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Глава МАГАТЭ Гросси встретится с Лукашенко и посетит Белорусскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Минск на встречу с Лукашенко
01 октября 2024, 12:03

Фото: МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 1 октября.
Рафаэль Гросси прибыл во Дворец Независимости в Минске, где проведет переговоры с главой Республики Беларусь. Глава МАГАТЭ планирует визит на Белорусскую АЭС. Как сообщает международное агентство, Гросси оценит ситуацию на атомной станции и проверит, как выполняются условия эксплуатационной безопасности на АЭС.

В сентябре Гросси посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда глава МАГАТЭ оценил ущерб градирне в результате атаки ВСУ. После постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий.

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