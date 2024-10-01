Востоковед перечислил сценарии развития операции ЦАХАЛа в Ливане

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Ливан может стать Газой на фоне вторжения ЦАХАЛ, если у шиитского движения «Хезболлах» остались запасы, чтобы наносить ответные удары и продвигаться вглубь страны. Такое мнение «Ленте.ру» высказал востоковед Станислав Тарасов.
По его словам, Израиль говорит о намерениях провести ограниченную операцию в районе укреплений шиитов в приграничье. При этом ЦАХАЛ бомбит юг Ливана и южную часть Бейрута, то есть весь Ливан.
Кроме того, по мнению Тарасова, боевые действия могут приобрести элементы так называемой партизанской войны, как это делали участники ХАМАС. Тогда, считает Тарасов, все может обернуться длительным противостоянием. Переговоры же возможны, если Израиль посчитает, что он ликвидировал основу «Хезболлах», и все ограничится локальными сражениями.
Востоковед резюмировал, что немаловажно поведение внешних игроков. В частности, речь идет об Иране, являющемся самым тесным союзником шиитской группировки.
Ранее аналитик упоминал, что в СМИ Израиля звучала информация о так называемой операции «Большой Израиль».
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«Это говорит о том, что у Израиля могут быть намерения более широкие. А если только даже они возьмут под контроль юг Ливана, «Хезболла» может переместиться на север и оттуда наносить удары. Это раз. Кстати говоря, учитывая, что они заявили об ограниченной якобы операции, ливанская армия выдвинулась к границе, чтобы не дать возможности израильтянам продвигаться в глубь страны. Это два», — пояснил аналитик.
Кроме того, по мнению Тарасова, боевые действия могут приобрести элементы так называемой партизанской войны, как это делали участники ХАМАС. Тогда, считает Тарасов, все может обернуться длительным противостоянием. Переговоры же возможны, если Израиль посчитает, что он ликвидировал основу «Хезболлах», и все ограничится локальными сражениями.
«…То тогда следует ожидать, что Тель-Авив вступит, наконец-таки, в переговоры с официальным Дамаском о правилах игры, разграничительных линиях», — добавил Тарасов.
Востоковед резюмировал, что немаловажно поведение внешних игроков. В частности, речь идет об Иране, являющемся самым тесным союзником шиитской группировки.
«…Но он, в общем, занял нейтральную позицию, демонстрируя незаинтересованность в участии в этой войне. Он считает это для себя ловушкой», — резюмировал Тарасов.
Ранее аналитик упоминал, что в СМИ Израиля звучала информация о так называемой операции «Большой Израиль».
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Никита Кротов