ЦАХАЛ и «Хезболлах» бьются на юге Ливана

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Интенсивные бои ведут Армия обороны Израиля и шиитская группировка «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом в соцсетях сообщил представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри. Он выступил к жителям с призывом не выезжать на машине южнее Литани.
«На юге Ливана идут ожесточенные бои, в ходе которых силы «Хезболлы» используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани», — гласит сообщение.Как сообщалось ранее, в армии Ливана не подтвердили отступление от границ с Израилем. Известно, что данные также не были опровергнуты.
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