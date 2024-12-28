Востоковед раскрыл, что будет значить договор о партнерстве между Россией и Ираном

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который страны заключат в январе 2025 года, не станет прорывном в контексте отношений этих двух стран, но зафиксирует имеющийся высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил востоковед Никита Смагин.
По его словам, вопросы и договоренности, которые будут заключены вне договора, тоже очень важны, но они будут решаться «за кулисами», потому останутся тайными.
В то же время военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок раскрыл другую часть российской политики — цели и задачи российской армии на Украине в 2025 году. По его мнению, среди них окажется освобождение Часов Яра, Торецка, Покровска и Курахово, а также выход на левый берег Днепра.
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«Я думаю, ключевая история в данном подписании заключается в том, что нынешний договор вряд ли станет чем-то прорывным для российско-иранских отношений. Речь не о том, чтобы добиваться значительных изменений, а скорее о том, чтобы зафиксировать текущий высокий уровень отношений, которого стороны достигли», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок раскрыл другую часть российской политики — цели и задачи российской армии на Украине в 2025 году. По его мнению, среди них окажется освобождение Часов Яра, Торецка, Покровска и Курахово, а также выход на левый берег Днепра.
«Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом — овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», — отметил обозреватель.Читайте также:
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Данил Пономарев