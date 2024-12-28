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Востоковед раскрыл, что будет значить договор о партнерстве между Россией и Ираном

Востоковед Смагин: договор о партнерстве между РФ и Ираном не станет прорывом
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который страны заключат в январе 2025 года, не станет прорывном в контексте отношений этих двух стран, но зафиксирует имеющийся высокий уровень сотрудничества. Об этом заявил востоковед Никита Смагин.
По его словам, вопросы и договоренности, которые будут заключены вне договора, тоже очень важны, но они будут решаться «за кулисами», потому останутся тайными.
«Я думаю, ключевая история в данном подписании заключается в том, что нынешний договор вряд ли станет чем-то прорывным для российско-иранских отношений. Речь не о том, чтобы добиваться значительных изменений, а скорее о том, чтобы зафиксировать текущий высокий уровень отношений, которого стороны достигли», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.


В то же время военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок раскрыл другую часть российской политики — цели и задачи российской армии на Украине в 2025 году. По его мнению, среди них окажется освобождение Часов Яра, Торецка, Покровска и Курахово, а также выход на левый берег Днепра.
«Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом — овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», — отметил обозреватель.
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#россия
Азербайджан намерен изменить правила временного пребывания для россиян
28 декабря 2024, 15:27

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Власти Азербайджана внесут изменения в правила временного пребывания граждан России в республике. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.
Отмечается, что новые правила, применяемые Россией, а также ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в стране, рассматриваются прежде всего в контексте соблюдения прав граждан Азербайджана. Как и в любых внешнеполитических вопросах, азербайджанские власти намерены действовать из принципов взаимности, поэтому подобные меры будут также введены и в отношении россиян.

Гаджизаде подчеркнул, что Баку планирует ввести меры о временном пребывании россиян в стране уже в ближайшие дни.

Напомним, что 1 января вступают в силу новые правила пребывания иностранцев без виз в России. В частности, сокращается срок из нахождения в стране. Теперь он составит 90 дней в течение года вместо такого же количества дней, но в течение 180 дней.

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Стало известно, где создается новая точка напряжения между Россией и Западом
Политолог Кочетков: Запад создает новую точку напряжения для России в Балтике
28 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/oporkka

Запад создает в Балтийском море новую точку напряжения в отношениях с Россией, рассчитывая в перспективе перекрыть в нем судоходство для российских кораблей. Об этом заявил политолог и координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков.
По его мнению, западные страны прорабатывают такой сценарий вопреки тому, что подобные действия нарушают международное право и всегда означали прямое объявление войны.
«Ранее руководство Дании уже делало заявления о том, что Копенгаген планирует не пропускать через свои проливы российские суда. <…> Думаю, что сейчас те силы, которые управляют украинским конфликтом, пытаются создать таким образом «перспективные точки напряжения» с Россией. Одна из таких точек — это Балтийское море», — отметил политолог в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время финский политолог, доцент экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщают argumenti.ru, эксперт осудил публикацию о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.
«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?», — написал ей в ответ Малинен.
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Песков отказался комментировать заявления США о крушении самолёта в Актау
28 декабря 2024, 14:32

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался высказываться по поводу заявлений США о крушении азербайджанского самолёта Embraer 190 около города Актау в Казахстане. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля призвал дождаться результатов расследования, а также заявил о неуместности комментирования ситуации со стороны администрации президента. Песков перенаправил все вопросы главе Росавиации Дмитрию Ядрову.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос, есть ли какие-то «первичные признаки» того, что самолёт можно якобы сбить российские средства ПВО. Однако он подчеркнул, что Вашингтон готов принять участие в расследовании обстоятельств крушения судна, выполнявшего рейс Базу – Грозный.

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#сша
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В Узбекистане призвали принять меры после угроз Кадырова
Кушербаев призвал Узбекистан принять меры после угроз Кадырова
28 декабря 2024, 14:19

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Узбекистанский политик Расул Кушербаев призвал страну приостановить полёты в Грозный и жёстко проверять каждого чеченца, въезжающего в Узбекистан. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Этим заявлением политик ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее заявил о попытке расшатать Узбекистан и предупредил об опасности президента страны.

Кушербаев заявил, что открытые угрозы узбекистанским чиновникам являются актами терроризма, ответом на которые должны быть не просто слова, а принятие конкретных мер.

Ранее в этот день депутат законодательной палаты Узбекистана Одилжон Тожиев заявил, что Кадыров якобы вмешивается во внутренние дела страны, а именно, в расследование по делу о покушении. Он призвал чеченского лидера принести извинения за свои слова перед народом Узбекистана.

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#розыск
#расследование
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Депутат из Узбекистана призвал Кадырова извиниться
Депутат Узбекистана Тожиев призвал Кадырова извиниться на фоне дела о покушении
28 декабря 2024, 13:46

Фото: iStock/Diy13

Депутат из Узбекистана Одилжон Тожиев призвал главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться за якобы попытку оказания влияния на расследование по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря узбекистанского президента Комила Алламжонова. Такой пост Тожиев опубликовал в своём Telegram-канале.
26 декабря Кадыров опубликовал пост у себя в Telegram-канале о том, что инцидент трудно назвать покушением. По его словам, СМИ сослались на источники, которые заявляли об участии самого Кадырова в подготовке покушения на политика.

Тожиев убеждён, что такая реакция главы Чечни объясняется тем, что накануне двух граждан России, уроженцев республики, Бислана Расаева и Шамиля Темирханова объявили в розыск.

Депутат подчеркнул, что осуждает вмешательство Кадырова во внутренние дела Узбекистана и призвал его извиниться перед народом страны.

Также Тожиев обратился в Генпрокуратуру России с просьбой дать правовую оценку действиям Кадырова.

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#политика
#инцидент
#депутат
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Бербок призвала ввести новые санкции против России из-за кабелей EstLink 2
28 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/undefined

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции против России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, в причастности к которому финские власти бездоказательно обвиняют Москву. Об этом глава ведомства сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke.
25 декабря произошло отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Предполагается, что виновником произошедшего стало судно судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое могло якорем повредить кабель. Финская таможня утверждает, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, при этом никаких доказательств не приводит.

Бербок заявила, что после этого инцидента должны последовать новые санкции в отношении России.

Также министр призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и нарастить инвестиции в нацоборону. Германия вместе с НАТО в настоящее время обсуждает, как обезопасить Балтийское море от гибридных угроз.

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#политика
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Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе
28 декабря 2024, 13:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия объявила о выходе из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Соответствующий закон о денонсации документа подписал президент РФ Владимир Путин.
Документы были подписаны в Стокгольме в мае 2003 года и вступили в силу для Российской Федерации с 14 апреля 2004 года. Договором регулировались различные меры в рамках содействия международному сотрудничеству в сфере экологической безопасности при обращении с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в России.

К соглашению, кроме России, присоединились также Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейское сообщество по атомной энергии.

В пояснительной записке к закону отмечается, что по факту всякое сотрудничество в рамках указанного соглашения о МНЭПР прекратилось ещё в 2015-2017 годах, поэтому формализированное участие в нём России лишено практического смысла.

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#рф
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На Украине высказались об угрозе Словакии прекратить поставки электричества
Украинский энергетик Харченко: стране хватит электричества без поставок Словакии
28 декабря 2024, 13:19

Фото: iStock/jitendrajadhav

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо остановить поставки электричества на Украину не окажут никакого влияния на энергообеспечение страны. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что в настоящее время республика импортирует электричество сразу их четырёх государств – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Прекращение транзита через одну из них, по мнению экспертов, практически не окажет влияния на подачу свете, стране хватит имеющихся ресурсов для удержания ситуации под контролем.

В настоящее время Украина может получать до 2,1 гигаватта электроэнергии из Евросоюза. Если одно из государств откажется от предоставления энергоресурсов Киеву, то остальные страны смогут предоставить необходимое количество энергии.

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#поставки
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Путин ввёл наказание для добровольцев за преступления против военной службы
28 декабря 2024, 12:47

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания для добровольцев за преступления против военной службы. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что преступлениями против военной службы считаются деяния, направленные против установленного порядка прохождения службы. В их числе неисполнение приказа, сопротивление начальнику, насильственные действия в отношении него, самовольное оставления части или места службы, включая дезертирство, симуляция болезни, уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен.

Ранее к уголовной ответственности за эти нарушения привлекали срочников, контрактников и тех, кто находится в запасе, но призван на прохождение военных сборов. Новым законом вводятся такие же меры в отношении добровольцев, проходящих службу в зоне СВО.

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