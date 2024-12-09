Маск раскритиковал решение Байдена по Сирии

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Миллиардер Илон Маск обвинил американское правительство в мошенничестве после решения президента США Джо Байдена о выделении для Сирии гуманитарной помощи. Предприниматель высказался в соцсетях.
«Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение», — гласит пост.Таким образом бизнесмен отреагировал на разговоры о том, что хозяин Белого дома на этой неделе помог Украине, Анголе, а теперь передал гумпомощь сирийцам, когда граждане США спят из-за холодов в палатках, не получая поддержки.
Перед этим в Кремле высказались о произошедших в Сирии событиях. Также там отметили, кто принял решение предоставить убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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