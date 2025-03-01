Трамп не заинтересован в подписании сделки по ресурсам Украины после скандала с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в подписании сделки по редкоземельным ресурсам Украины после своей перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — рассказал высокопоставленным чиновник изданию.
Напомним, что на переговорах 28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возник конфликт. В ходе него последний матом отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. Теперь американская сторона рассматривает полный отказ от продолжения финансирования ВСУ, а также Штаты могут запустить проверку о судьбе средств, выделенных Украине на военную помощь.
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Иван Мусатов