«Будут и плохие вещи»: Трамп заявил об обмене землями во время переговоров по Украине

11 августа 2025, 19:43

Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена в ходе переговоров по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп затронул тему возможного урегулирования конфликта на Украине, предположив, что будущие договорённости могут включать обмен территориями. Его слова транслировал Белый дом.





Во время пресс-конференции Трамп отметил, что Вашингтон будет стремиться к возвращению Украине части утраченных земель, но при этом сделка должна учитывать интересы всех сторон.

«Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон. Мы изменим линии фронта», — заявил он.