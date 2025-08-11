«Будут и плохие вещи»: Трамп заявил об обмене землями во время переговоров по Украине
Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена в ходе переговоров по Украине
Американский президент Дональд Трамп затронул тему возможного урегулирования конфликта на Украине, предположив, что будущие договорённости могут включать обмен территориями. Его слова транслировал Белый дом.
Во время пресс-конференции Трамп отметил, что Вашингтон будет стремиться к возвращению Украине части утраченных земель, но при этом сделка должна учитывать интересы всех сторон.
«Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон. Мы изменим линии фронта», — заявил он.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Путин мог бы согласиться на переговоры о прекращении огня при условии обсуждения территориального обмена. По словам сенатора Линдси Грэма, такие переговоры должны сопровождаться гарантиями безопасности для Киева.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о надежде организовать встречу с Путиным и Зеленским.